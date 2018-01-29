مدارس برخی مناطق گیلان فردا تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان ،مدارس برخی از مناطق این استان به علت یخبندان شدید، برودت هوا و مشکل تردد فردا(سه شنبه) در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

براساس این اطلاعیه به دلیل بارش برف، برودت هوا، یخبندان شدید و مشکل تردد، فردا سه شنبه ۱۰ بهمن، تمامی مدارس مناطق دیلمان، عمارلو، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

همچنین مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مناطق لاهیجان، سیاهکل، رودبنه و مدارس مقطع ابتدایی مناطق رحمت آباد، آستانه اشرفیه و سنگر فردا در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

فعالیت های آموزشی همه مدارس دیگر مناطق گیلان در شیفت صبح فردا به علت لغزندگی معابر با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.