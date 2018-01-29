بیش از ۱۰۰ هزار مسلمان روهینگیایی در معرض خطر مرگ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود در خصوص وضعیت مسلمانان پناهجوی روهینگیایی در بنگلادش اعلام کرده که بیش از ۱۰۰ هزار روهینگیایی در معرض خطر مرگ قرار دارند.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل، با نزدیک شدن فصل باران های موسمی (مانسون) در بنگلادش و خطر به راه افتادن سیل و رانش زمین، جان بیش از ۱۰۰ هزار تن از پناهجویان روهینگیایی که هم اکنون در کمپ های پناهجویان واقع در مرز میانمار و بنگلادش مستقر هستند در معرض خطر جدی است.

به گزارش رویترز، در حال حاضر بیش از ۹۰۰ هزار روهینگیایی در منطقه «کاکس بازار» بنگلادش در نزدیکی مرز میانمار به سر می برند که حدود ۶۸۸ هزار تن از این تعداد از ماه آگوست سال گذشته میلادی وارد خاک بنگلادش شده اند.

به گفته گزارشگران سازمان ملل کمپ هایی که برای اسکان موقت پناهجویان روهینگیا در نظر گرفته شده به اندازه کافی نبوده و خطر مرگ جان بیش از ۱۰۰ هزار نفر از پناهجویان در معرض سیل و رانش زمین را تهدید می کند.

سازمان ملل همچنین در گزارش خود بر لزوم جا به جایی پناهجویان به مکانی مناسبتر در بنگلادش تاکید کرده است.