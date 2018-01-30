به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجانلو شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی استان زنجان، از افتتاح هشت پروژه قابل‌افتتاح در دهه فجر در شهرستان‌های زنجان، ابهر، سلطانیه و طارم و خرمدره خبر داد و افزود: شش مورد از این پروژه‌ها مربوط به عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری است که با اعتبارات ملی و استانی افتتاح خواهند شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان کل اعتبارات ملی و استانی این پروژه‌ها را درمجموع ۶۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی اعلام کرد.

وی اظهار کرد: پروژه‌های مربوط به کنترل سیل در حوزه قزل تپه زنجان، چالجوق و چشین ابهر افتتاح می‌شود.

مدیرکل کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در راستای حفظ و ذخیره آب حاصل از بارش باران جهت حفظ و حراست از منابع خدادادی است.

آقاجانلو ابراز کرد: در منطقه ذاکر زنجان باهدف تقویت منابع آب شرب شهر زنجان و ویستان خرمدره پروژه‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری، چهر آباد زنجان پروژه پخش سیلاب افتتاح خواهد شد و عملیات نصب آبگرم کن‌های خورشیدی در روستای تازه کند طارم و پر نگین سلطانیه انجام می‌شود.