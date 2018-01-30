تعرفه پرستاری با بودجه بهداشت و درمان قابلیت اجرایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، داود محمدی در دومین گردهمایی بزرگ پرستاران استان قزوین، اظهارداشت: پرستار عضو محوری تیم درمان است و بایستی مسئولین به خواسته های بر حق این قشر توجه داشته باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷، ۷۵ هزار میلیارد برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است که به نوعی بیشترین بودجه در بین بخش های مختلف لایحه است، افزود: اگر مسئولین مدیریت خوبی داشته باشند این بودجه رقم بالایی است و می توانند قانون تعرفه خدمات پرستاری را در قالب همین بودجه اجرا کنند.