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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۰

رئیس کمیسیون اصل نود:

تعرفه پرستاری با بودجه بهداشت و درمان قابلیت اجرایی دارد

تعرفه پرستاری با بودجه بهداشت و درمان قابلیت اجرایی دارد

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به بودجه سال ۹۷ بهداشت و درمان، گفت: تعرفه پرستاری با همین بودجه قابلیت اجرایی دارد و نیازی به اعتبار جداگانه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، داود محمدی در دومین گردهمایی بزرگ پرستاران استان قزوین، اظهارداشت: پرستار عضو محوری تیم درمان است و بایستی مسئولین به خواسته های بر حق این قشر توجه داشته باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷، ۷۵ هزار میلیارد برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است که به نوعی بیشترین بودجه در بین بخش های مختلف لایحه است، افزود: اگر مسئولین مدیریت خوبی داشته باشند این بودجه رقم بالایی است و می توانند قانون تعرفه خدمات پرستاری را در قالب همین بودجه اجرا کنند.

کد مطلب 4214018
حبیب احسنی پور

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