کشف ۴۶۲ کیلو هروئین و تریاک از سوداگران مرگ در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدحسین ستوده نیا اظهار داشت: ماموران پلیس استان یزد از خبری در مورد بارگیری یک محموله موادمخدر توسط سوداگران مرگ از شرق کشور مطلع شدند که برخورد با این باند واردکننده موادمخدر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس در قالب تیم‌های عملیاتی از پیش تعیین شده، کنترل محورهای مواصلاتی استان را مدنظر قرار دادند تا اینکه روز گذشته قاچاقچیان با دو دستگاه خودرو سواری در محورهای فرعی مشاهده شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد گفت: ماموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه خودروهای قاچاقچیان را متوقف و ضمن دستگیری چهار متهم، ۳۴۲ کیلو هروئین و ۱۲۰ کیلو تریاک را کشف کردند.

وی با بیان اینکه متهمان به دادسرا معرفی شدند گفت: مبارزه با سوداگران مرگ و واردکنندگان موادافیونی در دستور کار پلیس استان یزد قراردارد.