اولین آزمون تافل در یزد برگزار شد/آزمون بعدی ۱۲ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرحانه، مدیر روابط بین‌الملل و آزمون‌های زبان دانشگاه امام جواد (ع) اظهار داشت: اولین دوره آزمون بین‌المللی تافل (TOEFL iBT) با بهترین کیفیت در تاریخ هشتم بهمن ماه (٢٨ ژانویه) با هماهنگی سازمان ETS آمریکا برگزار شد.

وی با بیان اینکه این آزمون در محیطی آرام و با استاندارد بالا برای داوطلبان یزدی و استان‌های همجوار برگزار شد، بیان کرد: کیفیت و صحت برگزاری آزمون توسط سازمان ETS مورد تایید قرار گرفته است.

فرحانه خاطرنشان کرد: در حال حاضر یزد و دانشگاه امام جواد (ع) تنها مرکز برگزاری آزمون تافل در جنوب و جنوب شرق کشور است.

وی افزود: همچنین با توجه در خواست داوطلبان تاریخ‌های برگزاری این آزمون در سال ۹۷ به زودی در سایت ets.org جهت ثبت نام باز خواهد شد.

به گزارش مهر، دوره بعدی این آزمون در تاریخ ١٢ اسفند ۹۶ (۳ مارچ) خواهد بود.