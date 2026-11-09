به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در جهت اجرای مصوبات سیزدهمین نشست کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، تغییرات مربوط به حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی را در سامانه‌های ملی پرداخت به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

بر این اساس، شبکه بانکی موظف است با اعمال تنظیمات فنی لازم در سامانه‌های متمرکز خود، حدود مصوب جدید برآمده از بازنگری‌های انجام‌گرفته در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۵ کمیسیون مذکور را به شرح زیر اجرایی کند:

افزایش کف مبلغ دستور پرداخت‌های بین‌مشتری سامانه «ساتنا» اعم از روش‌های حضوری و غیرحضوری از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال.

افزایش سقف مبلغ هر فقره دستور پرداخت غیرحضوری در سامانه «پایا» از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال، همراه با افزایش سقف مبلغ هر دستور پرداخت حضوری پایا از دو میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال.

افزایش سقف روزانه دستور پرداخت‌های غیرحضوری سامانه «پل» از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و افزایش سقف دستور پرداخت‌های حضوری این سامانه از یک میلیارد ریال به سه میلیارد ریال؛ علاوه بر این، حداکثر تعداد دستور پرداخت‌های ورودی قابل دریافت توسط هر شخص ذی‌نفع در سامانه «پل» (به ازای هر حساب)، معادل پنج فقره دستور پرداخت در روز تعیین گردید.

لازم به ذکر است که ارائه خدمات در چارچوب حدود مبالغ تعیین‌شده، کاملاً منوط به رعایت دقیق آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر قوانین و ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود.