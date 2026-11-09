به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت تجهیزات برقی و کارگاهی، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی گفت: ماموران کلانتری ۲۱ ارم با انجام اقدامات فنی و پلیسی سارق را شناسائی و مهتم را دستگیر و در تحقیقات پلیسی به ۲۵ فقره سرقت به ارزش ریالی بیش از پنج میلیارد ریال در سطح شهرستان تبریز اعتراف کرد.

سرهنگ نعمتی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی، از شهروندان خواست: ضمن رعایت هشدارهای پلیسی در صورت مشاهده تردد افراد مشکوک و ناشناس، سریعاً با ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.