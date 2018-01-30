تخفیف ٥٠ درصدی رمزیاب سخت افزاری بانک صادرات به مناسبت دهه فجر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف توسعه و ترویج خدمات در حوزه اینترنت‌ بانک سپهر اعلام کرد: آن‌دسته از مشتریانی که از تاریخ دوازدهم لغایت بیست و دوم بهمن‌ماه سال‌جاری (ایام مبارک دهه فجر) نسبت به ثبت درخواست‌های «عضویت» یا «رمزیاب جدید» در سایت اینترنتی‌ بانک صادرات ایران (www.bsi.ir) و یا مراجعه به شعب این بانک اقدام کنند، از ٥٠‌ درصد تخفیف در هزینه خرید دستگاه‌های رمزیاب سخت افزاری (Token) برخوردار خواهند شد.

بنا بر این گزارش، استفاده از رمزیاب سخت افزاری (Token) در شبکه بانکداری اینترنتی این بانک، امکان دریافت رمز ورود (مستقل و یک بار مصرف) به سامانه برای انجام هر تراکنش و امضای دیجیتال را برای برخی مبادلات فراهم می‌آورد و به این ترتیب سوء استفاده‌های احتمالی از رمزهای اختصاصی مشتری را بر طرف و بستر قابل اعتمادی را برای مشتریان بانک ایجاد می‌کند.

«رمزیاب ایستا با پیامک»، «رمزیاب نرم افزاری(USSD)» و «رمزیاب سخت افزاری» سه نوع رمزیاب برای احراز هویت مشتری در بانک صادرات ایران هستند که جهت ورود به سامانه اینترنت بانک و همچنین امضای دیجیتال تراکنش‌های مالی مورد استفاده قرار می گیرند و استفاده هم زمان و یا انتخاب هر یک توسط مشتری امکان پذیر است.

گفتنی است، با اتکا بر این سخت افزار امنیتی به عنوان یکی از سه مولفه احراز هویت مشتری، تعداد تراکنش‌های انجام شده در اینترنت بانک صادرات ایران طی آذر ماه ٩٦ از ١٣ میلیون فراتر رفته است.

اعطای تندیس «جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی» به بانک صادرات ایران

​در دومین «جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی» که با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، «فان کارت» بانک صادرات ایران بر اساس بررسی های صورت گرفته و رأی هیات داوران، به عنوان محصول نوآورانه و برتر ایرانی شناخته شد.

در این مراسم که با حضور معاونت دانشگاه صنعتی شریف، اعضای هیات علمی و شورای سیاست‌گذاری جشنواره، مدیران عامل شرکت‌های برتر و جمعی از نخبگان و کارشناسان داخلی برگزار شد، تندیس محصول نوآورانه و برتر ایرانی به بانک صادرات ایران اعطا شد.

برپایه این گزارش، با استفاده از دستگاه «فان کارت» بانک صادرات ایران می‌توان تا سقف ٥٠ عدد کارت هدیه با مبالغ دلخواه با سقف مبلغ مجاز (بین ١٠ تا ٥٠ میلیون ریال) و با طرح‌های متفاوت را به صورت تصادفی در دستگاه ویژه قرار داد که با استفاده از این محصول ضمن ایجاد شادی و هیجان برای هدیه گیرنده، جذابیت این کارت ها افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است، دبیر اجرایی این جشنواره در خصوص هدف اصلی برگزاری آن، گفت: این جشنواره علاوه بر فرهنگ سازی برای استفاده از محصولات ایرانی، برای شناسایی محصولات برتر و معرفی آنها برگزار می‌شود که در این دوره ١٧٠ محصول در مرحله اول شناسایی شد و بعد از ارزیابی اول به ٣٧ محصول و در نهایت ١٦ محصول از ١٤ شرکت به عنوان محصول برتر ایرانی انتخاب و معرفی شدند. نگاه ما این است که بتوانیم فرایندی نوآورانه برای تولید محصول را نهادینه کنیم که در این صورت نوآوری در تولید محصولات برتر بیشتر شود.