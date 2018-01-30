فعالیت شبانه روزی جایگاه هایCNG/لحظه ای وقفه درخدمت رسانی نداشتیم

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع گفت: با وجود بارش شدید برف در تهران، جایگاه های سی ان جی به صورت ۲۴ساعته فعال بودند و یک لحظه نیز وقفه در فعالیت آن ها ایجاد نشده است.

وی توضیح داد: با همکاری نیروهای معاونت خدمات شهری، ورودی های جایگاه ها به صورت دائم پاکسازی می شد و خوشبختانه ما مشکلی در ارائه خدمات به شهروندان نداشتیم.

زنگیشه اضافه کرد: با پیش بینی های صورت گرفته و همکاری های دیگر بخش های شهرداری تهران، سوخت‌گیری به‌ویژه در حاشیه های شهر با هیچ مشکلی رو به رو نشد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده برخی جایگاه ها با مشکل در خدمات رسانی رو به رو بودند، گفت: این خبر عمدتا درباره جایگاه های سوخت مایع مطرح بود که آن هم به نظرم صحت نداشت؛ ضمن اینکه باز هم تاکید می کنم تمامی جایگاه های ما بدون لحظه ای وقفه فعالیت داشتند و دارند.

زنگیشه توضیح داد: ما در سنوات گذشته در روزهای برفی، به دلیل کمبود گاز و جبران آن در مناطق شمالی، طبق بخش نامه مجبور بودیم برخی جایگاه ها را تعطیل کنیم، اما امسال با تمهیداتی که صورت گرفت و جلسات متعددی که داشتیم، شاهد این اتفاق هم نبودیم.

وی درباره آخرین وضعیت عملیات استانداردسازی جایگاه های سوخت CNGنیز گفت: صد در صد جایگاه های خودروهای سواری و ۷۰درصد جایگاه های مربوط به اتوبوس ها استانداردسازی شده است.