استفاده از ۱۵۰۰ تن شن در ورودی غربی تهران/تاکید بر آموزش شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، شاهد بارش سنگین برف بودیم که علی رغم پیش بینی های هواشناسی، باعث تعطیلی موقت برخی بزرگراه ها و حتی فرودگاه های پایتخت شد.

میزان بارش برف باعث شد که به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، ۲هزار کارگر متخصص برف روبی پای کار بیایند.

کامران زنگیشه با اشاره به حجم خدمات شهرداری گفت: در مجموع هزار و ۲۰۰ خودروی مکانیزه برف روبی آماده و فعال بودند و در کنار آن ها ۲ هزار نفر کارگر متخصص برف روبی در کنار نیروهای خدمات شهری اقدامات لازم را انجام دادند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به فعالیت ۱۶۳ سایت برف روبی و استقرار حدود ۳ هزار ۵۰۰ مخزن شن مخصوص در مناطق تصریح کرد: براساس آخرین اخبار، بیشترین بارش برف در ساعات ابتدایی در مناطق جنوب غربی و شمال غربی یعنی مناطق ۲۱، ۲۲ و ۱۸ اتفاق افتاد و این در حالی است که در حال حاضر منطقه ۲۱ بیشترین میزان بارش برف را دارد.

دعوت از مردم برای مشارکت در مدیریت شهری

همچنین محمدعلی نجفی شهردار تهران نیز در توییتی از مردم دعوت کرد در کنار ماموران شهرداری به سبک‌تر شدن بار شاخه‌های درختان از برف کمک کنند.

بحث آموزش شهروندی موضوعی است که بارها و بارها در صحبت مسئولان شهری نمود می یابد اما کمتر به آن ورود شده است.

نجفی در صفحه شخصی خود در توییتر همچنین ازشهروندان خواست به دلیل این که تعدادی از وسایل نقلیه عمومی، آژانس‌ها، خودروهای شخصی و تاکسی‌ها فعالیت نمی‌کنند، جز در موارد اضطراری از منزل خارج نشوند.

نجفی اضافه کرد: ۲۰۰۰ نیروی شهرداری به کمک ۱۲۰۰ خودرو برفروب، برفروبی و باز کردن معابر رابرعهده داشتند.

وی افزود: نیروهای شهرداری، ۱۶۳ سایت برفروبی و ۳۵۰۰ مخزن شن در سطح شهر در آماده باش کامل بودند.

شهردار تهران تاکیدکرد: گرمخانه‌های شهرداری و بعضی اماکنی که امکان استفاده از آنها به عنوان گرمخانه وجود دارد آماده است تا هیچ شهروندی در سرما بیرون از منزل نماند.‏

سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ نیز با اشاره به این نقش شهروندان می گوید: در مناطق مختلف تهران نقش آفرینی مردم را در پاکسازی معابر و شاخه تکانی مشاهده کردم، موضوعی که حاکی از آموزش شهروندی و احساس مسئولیت در مدیریت شهری بود. شهروندان منطقه غرب تهران هم در بحث برف روبی و شاخه تکانی بسیار همراهی کرده بودند و یکی از دلایل موفقیت ما همین مشارکت شهروندان بود.

استفاده از ۸۰ دستگاه ماشین آلات ویژه برف روبی

بر اساس آمار، بیشترین بارش برف مربوط به منطقه ۲۱ تهران بود؛ ورودی غربی پایتخت. سیاوش زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این منطقه با بالاترین میزان بارش برف در مناطق تهران رو به رو بود گفت: ما غربی ترین منطقه تهران هستیم و به دلیل همجواری با البرز آغاز برف و کولاک از این منطقه بوده است و شاهد بیشترین حجم برف در میان مناطق ۲۲ گانه بوده ایم.

وی تاکید کرد: این مسئله باعث شد حجم کار بسیار بالا باشد و نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی قابل توجهی داشته باشیم.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۱ با بیان این مطلب که این بارش چند روز قبل از طریق معاونت خدمات شهری اطلاع رسانی شده بود، لذا پیش بینی های لازم برای آمادگی صورت گرفته بود و جلسات مختلفی را با دستگاه های گوناگون داشتیم، ادامه داد: ما نزدیک به ۸۰ دستگاه ماشین آلات ویژه برف روبی را به همراه شن های مخصوص آماده کردیم و در ۴۸ ساعت ابتدا، نیروهای ما بی وقفه در حال پاکسازی معابر اصلی بودند و عملیات برف روبی در این دو روز بحرانی بدون دقیقه ای وقفه ادامه داشته است.

بازگشایی بزرگراه های ورودی پایتخت؛ اولویت اول

منطقه ۲۱ را ورودی غربی پایتخت می نامند. زابلی با اشاره به همین مطلب گفت: به همین دلیل اولویت اصلی ما با آغاز بارش برف، شریان های اصلی و مسیرهای بزرگراهی بود.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۱ توضیح داد: سه بزرگراه را در بخش غربی داریم؛ ابتدا بزرگراه فتح که عمدتاً ترانزیتی است و دو بزرگراه شهید لشگری و آزادگان که چون ورودی چند استان محسوب می شوند، حساسیت ویژه ای دارند و به همین دلیل اولویت اصلی ما پاکسازی این سه شریان اصلی بود.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر غالب بافت ما صنعتی است به همین دلیل کامیون ها و ادوات مربوط به انتقال کارگران در منطقه ما تردد بسیاری دارند و همین عامل تأکید دوباره ای بر پاکسازی معابر اصلی است تا احیاناً شاهد لغزندگی جاده ها و حوادث ناگوار نباشیم.

تاکید بر حفظ محیط زیست در برف روبی

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۱ با اشاره به اولویت دوم در غرب پایتخت گفت: پس از مسیرهای بزرگراهی، اولویت دوم ما تمرکز بر معابر درجه دو و اماکنی بود که تردد در آنها بالاست.

زابلی توضیح داد: مساجد، مراکز درمانی، بازارهای میوه و تره بار، پایانه ها، پله های عابر پیاده و غیره در این دسته قرار می گرفتند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات منفی نمک بر محیط زیست، فضای سبز و آسفالت خیابان گفت: در این زمینه دو اقدام اساسی انجام دادیم اول به دلیل آسیبی که نمک به محیط زیست می رساند، ما از هزار و پانصد تن شن و نزدیک به ۳۵۰ تن نمک بهره بردیم. یعنی میزان شن استفاده شده بسیار بالاتر از نمک بود

وی گفت: همچنین از مواد محیط زیستی گرانول و دی. ام. آ که با آب ترکیب می شود و پیوست محیط زیستی دارد، استفاده کردیم.

زابلی با تقدیر از همکارانش در عملیات برف روبی گفت: در پروسه ۴۸ ساعته اول، حدود ۱۲۰ کارگر خدمات شهری و ۷۰ سرپرست برای سرکشی به صورت بی وقفه به بازگشایی معابر و کاهش آسیب ها اقدام می کردند.