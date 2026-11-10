به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه رئیس‌جمهور در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ طرح عمرانی، اقتصادی و زیرساختی در جزیره کیش، با اشاره به ضرورت تدوین نقشه جامع توسعه منطقه آزاد، دستور بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها را با سرمایه‌گذاری مجموع ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و ایجاد ۱۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم صادر کرد.

این آیین ، با حضور برخط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، در سالن ابن‌سینا مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

در این مراسم، ۱۷ طرح با ارزش سرمایه‌گذاری ۵۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی چهار طرح دیگر با ارزش ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

کیش باید بر اساس نقشه جامع توسعه حرکت کند

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در این مراسم با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه جامع توسعه منطقه آزاد کیش، اظهار کرد: باید جایگاه هر پروژه در مسیر توسعه منطقه مشخص باشد و طرح‌ها در چارچوب اهدافی اجرا شوند که برای آینده کیش تعریف شده است.

وی با اشاره به محدودیت منابع و اراضی در جزیره افزود: زمینی که در اختیار منطقه قرار دارد، محدود است و آنچه در این زمین ساخته می‌شود، امکان استفاده دیگری از آن را از بین می‌برد؛ بنابراین لازم است توسعه بر اساس مطالعات دقیق و در چارچوب اهداف تعیین‌شده پیش برود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه مناطق آزاد موفق دنیا، خواستار آن شد که کیش در مسیر توسعه خود از این الگوها عقب نماند و با برنامه‌ریزی، به الگویی موفق در ارائه خدمات و توسعه اقتصادی تبدیل شود.

پزشکیان همچنین در واکنش به درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، درباره موانع اجرای این ماده پرسید و بر پیگیری موضوع تأکید کرد.

وی در ادامه، دستور بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش را با مجموع ارزش سرمایه‌گذاری ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی ایجاد ۱۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم صادر کرد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به رایگان شدن شارژ خودروهای برقی در کیش، بر ضرورت توجه به مدیریت هزینه خدمات تأکید کرد و گفت: هر خدمتی هزینه‌ای دارد و مدیریت قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در ادامه فعالیت‌ها مشکلاتی ایجاد نشود.