۳ کانون ابتلا به بیماری آنفلوانزای پرندگان در گیلان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی گیلان سهراب عاقبتی با اشاره به کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این استان ، اظهار کرد: شهروندان گیلانی در مورد مصرف فرآورده های گوشتی پرندگان که در مراکز بهداشتی ذبح می شود نگرانی نداشته باشند.

وی به شناسایی سه کانون ابتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرهای رشت ، رضوانشهر و صومعه سرا در سال جاری اشاره کرد و افزود: ۷۰۰ قطعه طیور بومی اطراف آن معدوم شدند.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: ارزش اقتصادی طیور معدوم شده ۱۷۰میلیون ریال است که خسارات آن از اعتبارات ملی به روستائیان پرداخت می شود.

وی به شهروندان توصیه کرد از تماس مستقیم با پرندگان خودداری و همچنین طیور خود را در جاهای محصور شده نگهداری کنند تا احتمال ابتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که از طریق پرندگان مهاجر منتقل می شود کاسته شود.