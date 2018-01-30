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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

رییس پلیس راه غرب استان تهران:

محور قدیم تهران-قم بازگشایی شد

محور قدیم تهران-قم بازگشایی شد

ری- رییس پلیس راه غرب استان تهران از بازگشایی محور قدیم تهران-قم خبر داد.

سرهنگ حامد محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور قدیم قم- تهران که آخرین محور مسدود در اثر بارش برف بود، باز شد.

وی در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی غرب استان تهران گفت: به دلیل انسداد محورها در روزهای اخیر، هم اکنون شاهد ترافیک سنگین در ورودی محور قدیم تهران-قم، آزادراه تهران-ساوه هستیم.

رییس پلیس راه غرب استان تهران افزود: ترافیک در آزادراه تهران-قم نیز نیمه سنگین است.

وی از رانندگان خواست قبل از حضور در محورهای مواصلاتی خودرو خود را به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیرچرخ مجهز کنند.

کد مطلب 4214503

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