محور قدیم تهران-قم بازگشایی شد

سرهنگ حامد محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور قدیم قم- تهران که آخرین محور مسدود در اثر بارش برف بود، باز شد.

وی در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی غرب استان تهران گفت: به دلیل انسداد محورها در روزهای اخیر، هم اکنون شاهد ترافیک سنگین در ورودی محور قدیم تهران-قم، آزادراه تهران-ساوه هستیم.

رییس پلیس راه غرب استان تهران افزود: ترافیک در آزادراه تهران-قم نیز نیمه سنگین است.

وی از رانندگان خواست قبل از حضور در محورهای مواصلاتی خودرو خود را به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیرچرخ مجهز کنند.