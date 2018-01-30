به گزارش خبرنگار مهر، سعد الله زارعی کارشناس مسائل منطقه در نشست «ایران به مثابه قدرت منطقه ای الزامات؛ تهدیدات و فرصت ها» گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه ای که به دلایل سابقه تاریخی و شرایطی که پشت سر گذاشته بود، دارای موقعیت برجسته ای شد. این مساله در اسناد بالادستی ایران و صراحتا در سند ۱۴۰۴ گفته شد که باید تا آن زمان به عنوان قدرت برتر منطقه ایفای نقش داشته باشد.

وی افزود: برخی تحلیل گران چالش هایی را مطرح کردند، اینکه باید دید اساسا این امکان فراهم خواهد شد برای ما یا نه؟ چنین مساله را اجازه میدهند اتفاق بیافتد یا نه؟ اما دیدیدم که امروز طرف های خارجی معترف هستند که ایران قدرت منطقه ای است.

زارعی ادامه داد: پس از این مرحله برخی در داخل این پرسش را مطرح کردند که آیا این قدرت منطقه ای بودن به نفع ما خواهد بود و یا اینکه مسولیتی به ما می دهد و برخی مقامات دولتی استدلال کردند که بهتر است به جای قدرت منطقه ای شدن به فکر منطقه ای برتر در همکاری گسترده با کشورهای منطقه باشیم.

کارشناس مسائل منطقه ای گفت: در وضعیت جدید ادبیاتی وارد شد که نفس کننده این ایده بود و همکاری با کشورهای منطقه در راستای ایجاد منطقه برتر جایگزین شد و تلاش های زیادی هم برای آن شد. در ایده قدرت منطقه ای سلطه جویی و اقتدار گرایی وجود ندارد و بار منفی ندارد و نفی کننده حق دیگران برای تلاش و رسیدن به قدرت منطقه ای نیست.

وی ادامه داد: در تبیین فرصت های ایران در تبدیل شدن به قدرت منطقه ای می توان گفت که این ایران بوده در بین کشورهای منطقه که توانسته آینده منطقه را پیش بینی کند و نیروهایی چون سپاه و نیروی قدس را بوجود آورد تا برای مواجه با مشکلات عدیده منطقه که امروز با آن روبرو هستیم کارکرد بهتری داشته باشد.

زارعی تصریح کرد: دو نیروی فوق با تکیه و توکل بر خدا و جنبه‌های معنوی افراد به روزی هستند و از قدرت تحلیل شرایط و فهم بالای مسائل و تحولات منطقه هستند. نیروهای سپاه قدس بسیار مسلط بر شرایط، تحولات، جزئیات و تاریخچه کشورهای منطقه هستند و این در کنار توانایی آنها نسبت به پیش بینی روند پیچیده تحولات منطقه ای است.

کارشناس مسائل منطقه افزود: فرمانده آشنا به کار و پیش گام در امور که بسیار مسلط به شرایط هستند و برخلاف فرماندهان برخی کشورها در اتاق های فرماندهی ننشسته بلکه دوشادوش سربازان و نیروهای خودش در میدان های پر خطر حضور دارد.

وی اظهار کرد: جامعیت نیروی قدس یکی دیگر از ویژگی هایی است که در چابک تر کردن و مفید بودن آنها تاثیرگذار است و تجهیزات و اطلاعات و نیروهای آن از درون خودش تامین شده است و به مانند برخی دیگر نیروهای کشورهای منطقه ای نیست که از خود جیزی ندارند.

زارعی با بیان اینکه ما به دنبال کشور گشایی نیستیم و صرفا مناطق اشغال شده توسط بیگانگان را به خواست ملت ها و دولت های آن را آزاد کرده و به آنها پس می دهیم، افزود: ما به کشورهای منطقه آموزش های لازم را داده ایم و امروز دیگر سوریه و عراق به قدری آماده و ورزیده هستند که نیازی به حضور مجدد مستشاران نظامی ما نیست.

کارشناس مسائل منطقه ای ادامه داد: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله ویژگی های کار ما با آنها است در خلاف آنچه که برخی بازیگران خارجی در کشورهای منطقه پیاده کرده اند و با این ویژگی و چهره مثبتی که در میان ملتها داریم امور منطقه را کنترل و مدیریت میکنیم.

وی گفت: سپاه وابسته به هیچ دولتی نیست و عمدتا برای احزاب ما جذاب است که بتوانند سپاه را به سمت خود نزدیک کنند. سپاه از سوی دولت ها همواره برای همکاری دعوت شده و به عنوان پشتیبان آنها بوده و در عین حمایت های داخلی و امور مرتبط با داخل کشور، در منطقه هم از نفوذ خوب و بالایی برخوردار است.

زارعی تصریح کرد: نسل جدید انقلاب اسلامی ایران همانند نسل اول دغدغه مند و پایند به اصول و آرمان و ارزش ها است.

کارشناس مسائل منطقه افرود: آرمان گرایی جوانان و نسل جدید انقلاب اسلامی ایران همچنان باقی است و بخش عمده ای شهدای ما را از گذشته تا به امروز جوانان تشکیل میدهند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از فرصت های ما در موضوع قدرت منطقه ای بودن، رهبری داهیانه انقلاب اسلامی ایران است و در کنار ایشان رهبرانی در سطوح پایین تر ولی همسو و همفکر هم چون سید حسن نصرالله، سید عبدالملک حوثی، بشار اسد و دیگر رهبرانی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند.

زارعی گفت: حزب الله لبنان، جنبش انصارالله یمن، حشد شعبی عراق، نیروهای لشکر فاطمیون و زینبیون و حیدریون، حماس و جنبش جهاد اسلامی، جنبش آقای زاکزاکی در نیجریه و امثال این گروه ها و جنبش ها در منطقه جمله مواردی است که فرصت بیشتری را برای ما به عنوان یک قدرت منطقه ای فراهم کرده است.

کارشناس مسائل منطقه افزود: مساله دیگر، موقعیت رقبای ایران در منطقه است. ترکیه، عربستان، مصر و رژیم صهیونیستی به نوعی تحت محاصره مخالفان خود هستند ولی ایران در موقعیت جغرافیایی خودش این شرایط را ندارد و این یک ویژگی مناسب برای تبدیل شدن ایران و حضور ما در جایگاه برتر منطقه ای است.