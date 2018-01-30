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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۵

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه:

آتش سوزی مهیب در کارگاه ال پی جی کرمانشاه مهار شد

آتش سوزی مهیب در کارگاه ال پی جی کرمانشاه مهار شد

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه گفت: آتش سوزی مهیب در یک کارگاه ال پی جی در شهر کرمانشاه با تلاش آتش نشانان مهار شد.

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز یک مورد آتش سوزی مهیب در یک کارگاه ال پی جی در میدان امام حسین علیه السلام کرمانشاه به سمت رودکی، به ما گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله به اتفاق نیروهای آتش نشانی و معاون عملیات سازمان آتش نشانی کرمانشاه به محل اعزام شدیم و علی رغم زبانه های شدید آتش که به ده متر هم می رسید موفق به مهار آتش شدیم.

رضایی بیان کرد: خوشبختانه در این حادثه که به علت بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی رخ داد، کسی آسیب ندید و به دلیل شدت آتش سوزی خودم دچار سوختگی جزئی در ناحیه صورت و دست شدم.

کد مطلب 4214756

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