آتش سوزی مهیب در کارگاه ال پی جی کرمانشاه مهار شد

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز یک مورد آتش سوزی مهیب در یک کارگاه ال پی جی در میدان امام حسین علیه السلام کرمانشاه به سمت رودکی، به ما گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله به اتفاق نیروهای آتش نشانی و معاون عملیات سازمان آتش نشانی کرمانشاه به محل اعزام شدیم و علی رغم زبانه های شدید آتش که به ده متر هم می رسید موفق به مهار آتش شدیم.

رضایی بیان کرد: خوشبختانه در این حادثه که به علت بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی رخ داد، کسی آسیب ندید و به دلیل شدت آتش سوزی خودم دچار سوختگی جزئی در ناحیه صورت و دست شدم.