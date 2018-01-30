خوزستان مناسب کشت برنج نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهکردی عصر امروز در حین بازدید معاون هماهنگی دفتر معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: جدا از سال های خشک آبی که در استان داریم باید به مسئله جلوگیری از کشت های پرمصرف مثل کشت برنج توجه و آن را کنترل کنیم. استان خوزستان از نظر طبیعت، مساعد برای کشت برنج نیست ولی مردم چون یک کشت ساده و با درآمد مناسبی می توانند داشته باشند در تابستان به سمت این کشت رفته اند.

وی افزود: این باعث می شود که حق آبه سایر کشاورزان به آنها نرسد و اگر در شرایطی مثل حال حاضر باشیم، امکان کنترل و مدیریت منابع آب به حداقل می رسد. چون ما مجبور هستیم، سیاست هم این است که با مردم تعامل کنیم و اگر بخواهیم فشار بیاوریم ایجاد نارضایتی در درون کشاورزان است و خسارات اقتصادی به آنها وارد می شود.

دهکردی بیان کرد: باید حتما بخش جهاد کشاورزی هم در این زمینه همکاری و سعی کنند کمترین سطح زیرکشت را در تابستان متناسب با وضعیت منابع آب داشته باشند و از کشت های پرمصرف مثل شلتوک و برنج خودداری کنند و حتی کشت هایی مثل ذرت هم به حداقل خودش برسانند اگر چنین هماهنگی با مردم داشته باشیم؛ مطمئنا می توانیم از تابستان عبور کنیم ولی نگرانی بعدی برای کشت پاییزه سال بعد هست که منابع آب نسبت به وضعیت فعلی خیلی بدتر است و آنجا هم باید پاسخگوی مردم باشیم



مدیرکل دفتر بهره برداری از تأسیسات انتقال و توزیع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: مطمئنا با تأخیر شروع دوره کشت مواجه خواهیم شد و یک مقدار سطح زیر کشت را هم باید کاهش دهیم. آثار خشکسالی مطمئنا در سال آینده و سال ۹۸ ما را مجبور به صرفه جویی بیشتری می کند.

