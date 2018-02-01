«رکس تیلرسون» در مورد اتکای اقتصادی به چین هشدار داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اِس نیوز، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه به کشورهای واقع در نیمکره غربی (منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب) هشدار داد که از سرمایه گذاری چین برحذر باشند و ادعا کرد که «این سرمایه گذاریها یادآور سیاست مستعمراتی اروپا است».

وزیر خارجه آمریکا همچنین روسیه را برای فروش تسلیحات به دولتهای اقتدارگرا و دشمنِ آمریکا در منطقه، به باد استهزاء گرفت.

تیلرسون روز پنج شنبه پیش از آغاز سفر خود به پنج کشور آمریکای لاتین، گفت که چین تنها درصدد توانگر سازی خود از طریق پروژه های سرمایه گذاری و توسعه است. وی همچنین ادعا کرد که دولتهای منطقه [آمریکای لاتین] باید از خود در برابر «بازیگران یغماگری که هم اکنون سر و کله آنها در نیمکره غربی پیدا شده است»- و بطور مشخص چین- محافظت کنند.

این دیپلمات بلندپایه آمریکایی در ادامه افزود که «هرچند سرمایه گذاری چین ممکن است خوب به نظر برسد؛ اما بهای گزافی دارد».

تیلرسون در سخنرانی خود در دانشگاه ایالتی تگزاس در شهر «آستین» گفت: «همانگونه که در بازارهای نوظهور در سرتاسر جهان معمول است، چین ظهور یک مسیر جذاب برای توسعه را پیشنهاد می دهد؛ اما در واقعیت، این [مسیر جذاب] اغلب شامل منافع کوتاه مدت تجاری در اِزای وابستگی طولانی مدت است. امروزه چین درصدد کسب یک پایگاه در آمریکای لاتین است. این کشور از سیاست اقتصادی برای جذب این منطقه [آمریکای لاتین] به مدار خود استفاده می کند. حال پرسش این است که به چه بهایی».

وی در ادامه سخنانش تأکید کرد که «آمریکای لاتین به قدرتهای امپرالیستی جدید نیازی ندارد!»

وزیر خارجه آمریکا همچنین در حمله ای لفظی به مقامات مسکو، ادعا کرد که «حضور فزاینده روسیه در منطقه در وضعیت هشدار دهنده قرار دارد».

وی مدعی شد که روسیه «به فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به رژیمهای دشمنی که به ارزشهای دموکراتیک احترام نمی گذارند، ادامه می دهد».

رکس تیلرسون در ادامه افزود: «منطقه ما باید برای محافظت از خود در برابر قدرتهای دورافتاده ای که منعکس کننده ارزشهای بنیادین و مشترک در این منطقه نیستند، سخت تلاش کند».