۱۱۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاک نژاد بعد از ظهر جمعه در حاشیه بررسی آخرین وضعیت پوشش شبکه آب و فاضلاب اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر هشت تصفیه‌خانه در استان احداث شده و هزار و ۱۷۹ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجرا شده است.

به گفته وی همچنین ۴۵ کیلومتر خط انتقال فاضلاب اجرا شده و هم اکنون به بیش از ۱۶۰ هزار و ۸۴ آحاد انشعاب فاضلاب خدمات ارائه می‌شود.

خاک نژاد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب را ۴۹.۳۷ درصد عنوان کرد و بیان داشت: پنج تصفیه خانه دیگر نیز در دست احداث است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان در خصوص وضعیت آب‌رسانی شهرها در قبل و بعد از انقلاب اضافه کرد: طول شبکه توزیع آب قبل از انقلاب ۶۰۹ کیلومتر بود که در حال حاضر به هزار و ۷۸۳ کیلومتر افزایش یافته است.

خاک نژاد تصریح کرد: خط انتقال آب نیز از ۱۲۱ کیلومتر به ۳۵۵ کیلومتر رسیده و آحاد انشعاب آب از ۸۶ هزار و ۵۴۷ مورد به ۲۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد افزایش یافته است.