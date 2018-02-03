روزشمار «خواندن با کودک از نگاه نقاشان جهان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال، این موسسه در نظر دارد ۱۰ درصد از تیراژ روزشمار را به مربیان و کودکان مناطق زلزله‌زده اهدا کند و بخشی از سود حاصل از فروش آن را به خرید کتاب برای کودکان این مناطق اختصاص دهد.

در این روز شمار، ۵۳ تابلوی نقاشی با موضوع خواندن با کودک منتشر شده که متعلق به ۴۹ نقاش بزرگ جهان با ملیت‌های گوناگون است. موضوع همه این آثار کودک، خواندن و کتاب است؛ تابلوهای زیبا و برانگیزاننده‌ای که یا کودکان به‌تنهایی کتاب می‌خوانند یا بزرگ‌سالی برای آن‌ها کتاب می‌خواند. پابلو پیکاسو، پیر اگوست رنوار و آنری ماتیس از جمله نقاشان برجسته‌ای هستند که آثارشان در این روزشمار منتشر شده است.

صفحه آغازین روزشمار کودکی ۱۳۹۷ با نقاشی یکی از کودکان روستای ساتیاری استان کردستان آغاز می‌شود که خطاب به کودکان زلزله‌زده کرمانشاه می‌گوید : «تنهای‌تان نمی‌گذاریم». امسال با وقوع زلزله کرمانشاه در آبان‌ماه، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن حمایتی آموزشی محمود آباد شهرری دست در دست هم به یاری کودکان مناطق زلزله‌زده شتافتند تا با راه‌اندازی یک کتابخانه کودک‌محور «با من بخوان» در یک کانکس ۳۲ متری و اجرای برنامه «با من بخوان» در ۱۰ مهد کودک در ثلاث باباجانی، با خواندن و کتاب به سامان‌دهی روحی و فکری شماری از کودکان در بحران این مناطق یاری رساند. اکنون نیز موسسه در نظر دارد با اهدای ده درصد از تیراژ روزشمار کودکی ۱۳۹۷ به مربیان و کودکان مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و کرمان و همچنین اختصاص بخشی از سود حاصل از فروش روزشمارهای ۹۷ به خرید و اهدای کتاب به کودکان این مناطق، همچنان همراه و یاری‌رسان این کودکان در بحران باشد.

روزشمار کودکی ۱۳۹۷ در اندازه ۱۶*۱۷ سانتیمتر در ۶۰ برگ با قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر شده است. هر برگ این سالنامه، تاریخ و روزهای یک هفته از سال را دربردارد که در برابر آن یکی از آثار ماندگار نقاشان به همراه توضیح اثر قرار دارد. در این روزشمار افزون بر تاریخ مناسبت‌ها و رویدادهای متداول، تاریخ پایه‌گذاری موسسات فرهنگی و همچنین در انتهای آن، تاریخ مناسبت‌ها و رخدادهای در پیوند با فرهنگ کودکی یادداشت شده است.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از سال ۱۳۹۱ تا کنون هرساله روزشمارهایی با موضوع های گوناگون همچون فرهنگ کودکی با بیان رخدادهای درپیوند با این حوزه و ارائه‌ی اطلاعاتی درباره‌ کوشندگان عرصه‌ی کودک (۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴)، روزشمار مادر، زن و کودک در شاهنامه (۱۳۹۳)، روزشمار محیط‌زیست (۱۳۹۵) و روزشمار کودک از نگاه نقاشان ایرانی (۱۳۹۶) منتشر کرده است.