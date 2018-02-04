دومین متهم اصلی قاتل رئیس کلانتری دره شهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهرماه سال جاری سرگرد شهید زینی وند رئیس کلانتری مرکزی شهرستان دره شهر که برای صلح و سازش بین دو طایفه درگیر به ماموریت اعزام شده بود به شهادت رسید.

وی افزود : پس از شهادت، بلافاصله دستگیری قاتل یا قاتلان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و در همان روزهای اولیه یک نفر از متهمان اصلی دستگیری و متهم دیگر متواری شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهم فراری که با ترفندهای خاص و جا نگذاشتن ردپا و ارتباط خاص، مدتی از دید ماموران مخفی شده بود شناسایی شد.

وی افزود: با کار اطلاعاتی و پلیسی محل اختفای متهم در یکی از استان های مرکز کشور شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفت.

سردار یاری تصریح کرد : پس از شناسایی و یک هفته مراقبت های ویژه ساعت ۲ بامداد شب گذشته با کسب نیابت قضایی متهم توسط پلیس آگاهی استان ایلام دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان با قدردانی از تلاش جهادی کارکنان پلیس آگاهی استان گفت: نیروی انتظامی با تمام توان برای آسایش و آرامش مردم تلاش خواهد کرد و در این راه اجازه قانون شکنی را به کسی نخواهد داد.

گفتنی است نهم مهرماه سال جاری بر اثر اختلافات بین دو خانواده از دو روستای شهرستان دره شهر، درگیری و نزاع دسته جمعی بین اهالی این دو روستا رخ می‌دهد و در این درگیری یکی از عوامل نیروی انتظامی به شهادت رسیده و فرد دیگری نیز از عوامل نیروی انتظامی از ناحیه چشم دچار جراحت می‌شود.