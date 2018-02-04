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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

نماینده ولی فقیه در استان مازندران:

دفاع مقدس هویت مردم ایران است

دفاع مقدس هویت مردم ایران است

ساری- نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس هویت تاریخی ملت ایران است، بر لزوم گرامیداشت یاد آن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی، ظهر یکشنبه، در مراسم افتتاح فاز اول مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران، با بیان اینکه انقلاب اسلامی علی‌رغم همه توطئه‌ها و شیطنت‌های خناثان، چهل ساله شده است؛ ایام دهه فجر و افتتاح فاز اول مرکز اول فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران را تبریک گفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران، با بیان اینکه امروز در کنار شهدا و در این ایام مبارک آمدیم تا بار دیگر با خدا، رسول خدا، امام عصر (عج)، ولی امرمان و با شهدا تجدید میثاق کنیم که برای ادامه راه شهدای انقلاب و امام و این هدیه الهی همچنان آماده و محیا هستیم و پارک موزه دفاع مقدس در هر استان، در راستای همین امر است.

وی با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار را باید ویژه در نظر گرفت، گفت: اکنون نیز، همچون جبهه، همه باید همکاری کنند تا بتوانیم به خواست خدا، هرچه زودتر این مجموعه را تکمیل کنیم چرا که این مجموعه هویت و تاریخ ما است و ملتی که تاریخ خود را فراموش کند، خود را فراموش می‌کند.

طبرسی با اشاره به اینکه عربستان آثار تاریخی صدر اسلام را از میان برده و اکنون چیزی از خانه پیامبر (ص) نمانده است، افزود: در زمان بعثت، چراغی به نام بعثت رسول‌الله در آنجا روشن نمی‌شود و ملتی که تاریخ خود را فراموش کند، سابقه، هویت و وزانتی ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران بر حفظ و یاد ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس، شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزادگان تأکید کرد و  و یکی از راه‌های حفظ و نگهداری این امر را مراکز فرهنگی و موزه‌های دفاع مقدس دانست.

طبرسی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اینکه عاشورا نیم روز بود و ماند و هشت سال دفاع مقدس هم باید بماند، گفت: امروز زیارت اربعین به قدرتی تبدیل شده است و ما هم وظیفه داریم تا هشت سال دفاع مقدس و تاریخ نورانی جهاد و دفاع و شهادت را همچنان گرامی بداریم.

کد مطلب 4218747

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