دفاع مقدس هویت مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی، ظهر یکشنبه، در مراسم افتتاح فاز اول مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران، با بیان اینکه انقلاب اسلامی علی‌رغم همه توطئه‌ها و شیطنت‌های خناثان، چهل ساله شده است؛ ایام دهه فجر و افتتاح فاز اول مرکز اول فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران را تبریک گفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران، با بیان اینکه امروز در کنار شهدا و در این ایام مبارک آمدیم تا بار دیگر با خدا، رسول خدا، امام عصر (عج)، ولی امرمان و با شهدا تجدید میثاق کنیم که برای ادامه راه شهدای انقلاب و امام و این هدیه الهی همچنان آماده و محیا هستیم و پارک موزه دفاع مقدس در هر استان، در راستای همین امر است.

وی با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار را باید ویژه در نظر گرفت، گفت: اکنون نیز، همچون جبهه، همه باید همکاری کنند تا بتوانیم به خواست خدا، هرچه زودتر این مجموعه را تکمیل کنیم چرا که این مجموعه هویت و تاریخ ما است و ملتی که تاریخ خود را فراموش کند، خود را فراموش می‌کند.

طبرسی با اشاره به اینکه عربستان آثار تاریخی صدر اسلام را از میان برده و اکنون چیزی از خانه پیامبر (ص) نمانده است، افزود: در زمان بعثت، چراغی به نام بعثت رسول‌الله در آنجا روشن نمی‌شود و ملتی که تاریخ خود را فراموش کند، سابقه، هویت و وزانتی ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران بر حفظ و یاد ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس، شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزادگان تأکید کرد و و یکی از راه‌های حفظ و نگهداری این امر را مراکز فرهنگی و موزه‌های دفاع مقدس دانست.

طبرسی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اینکه عاشورا نیم روز بود و ماند و هشت سال دفاع مقدس هم باید بماند، گفت: امروز زیارت اربعین به قدرتی تبدیل شده است و ما هم وظیفه داریم تا هشت سال دفاع مقدس و تاریخ نورانی جهاد و دفاع و شهادت را همچنان گرامی بداریم.