اختصاص ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری افزود: در سال ۹۶ نیز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش پلکانی حقوق در نظر گرفته بودیم که این اعتبار برای سال آینده افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: ۶۷ درصد بین افزایش مستمری و تورم در سال های قبل فاصله افتاده و قدرت خرید نیز همین مقدار کاهش یافته است.

وزیر رفاه با اشاره به اینکه کنترل تورم به معنای ارزانی نیست، گفت: اکنون تورم را کنترل کرده ایم اما به معنای ارزی نیست و هنوز کاهش قدرت خرید برای بازنشستگان وجود دارد.

ربیعی با تاکید بر اینکه در سال های گذشته سعی کردیم افزایش مستمری را بالاتر از تورم در نظر بگیریم، تصریح کرد: این در حالی است که بنیان های اقتصادی اجازه نمی دهد حقوق بازنشستگان را به یکباره ۶۰ درصد بالا ببریم.

وزیر رفاه افزود: روز گذشته مجلس تصویب کرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در بودجه ۹۷ دیده شود که اتفاق خوبی است.

وی به سیاست رفع فقر مطلق اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های ما رفع فقر مطلق و تکیه بر اشتغال خرد است و سال گذشته توانستیم بر اساس اقدامات انجام شده، درآمد ۳.۲ درصد خانواده هایی که کمتر از ۲۰۰ هزار تومان بود را به ۶۰۰ هزار تومان برسانیم که کار بزرگی بود.

ربیعی تصریح کرد: اگر امروز از من سوال کنید وضع خوب است یا خیر، می گویم خیر اما اگر سوال کنید که بازنشستگان را درک کرده و مسیر را درست انتخاب کرده ایم، می گوییم، بله.

وزیر رفاه گفت: اغلب اوقات مسئله را نمی بینیم و یا آن را پنهان می کنیم و یا صورت مسئله را پاک می کنیم، در صورتی که معتقدم اولین و مهمترین موضوع فهم و درک ما از مسائل است.