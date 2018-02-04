آب آشامیدنی اصفهان وضعیت خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر یکشنبه، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال با کاهش شدید بارش باران و برف مواجه بودیم بنابراین وضعیت خوبی در حوزه آب اشامیدنی نخواهیم داشت و باید مسئولان شفاف و روشن برای مردم روشن سازی کنند.

وی بیان داشت: مسئولان باید مشکلاتی که در حوزه تامین منابع آبی داریم را برای مردم بازگو کنند و آنها را دعوت به صرفه جویی در آب کنند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: امروز شاهدیم، رفتارهای صرفه جویانه در مصرف آب در بین مردم شهر، محله و خانه دیده نمی شود و لازم است رسانه ها به ویژه صدا و سیما بیش از پیش برای آموزش و اطلاع رسانی مردم وارد شود.

وی با بیان اینکه از آب به عنوان طلای آبی یاد می شود، تاکید کرد: در صورتی که از این طلا به خوبی محافظت نشود در آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.

نصر اصفهانی مدیریت مصرف آب را یکی از ارکان توسعه کشور دانست و افزود: اگر می‌خواهیم خودمان را به عنوان یک کشور توسعه یافته معرفی کنیم و در این مسیر گام برداریم برای رسیدن به آن باید مصرف آب را مدیریت کنیم، اما طبق اخبار اعلام شده شرایط خوبی نداریم.

وی با اعلام اینکه باید از تقابل با آلاینده های زیست محیطی دست برداریم، تصریح کرد: شرایط اصفهان خوب نیست به طوری که در برخی موارد میزان آلاینده‌ها و آلودگی نسبت به تهران با توجه به وسعت آن، بیشتر بوده است و مراکز سنجش هوای شهر نیز در وضعیت هشدار و بحرانی و به مراتب بدتر از وضعیتی است که شهر تهران و سایر کلانشهرها داشته‌اند.

نائب رئیس شورای شهر اصفهان اعلام کرد: در شهری که روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه اعم از ۶۰۰ هزار خودرو و ۵۰۰ هزار موتور سیکلت تردد می‌کند، پیامدی جز آلودگی وجود ندارد، بنابراین امیدواریم همه دستگاه ها و متولیان شهر به این مهم توجه داشته باشند تا بتوانیم در تقابل با آلاینده‌های زیست محیطی بیش از گذشته توفیقاتی را به دست آوریم.