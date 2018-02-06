مسعود رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح جدید بانک مرکزی برای اسکناس‌های جدید خبر داد و گفت: برای طراحی اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران، سند ملی اسکناس از سوی بانک مرکزی تهیه شده است که بر اساس آن، حوزه‌های مختلفی که در فرآیند طراحی، تولید و نشر اسکناس ذی‌مدخل هستند، دست به دست هم داده‌اند و برای اولین بار نگاهشان این است که از طراحی موردی یک دموی خاص یا یک قطعه اسکناس خاص، از این پس پرهیز کرده و به دنبال این باشند که سند ۵ ساله یا حتی ده ساله ملی در حوزه اسکناس وجود داشته باشد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: بر اساس سند ملی اسکناس، قرار بر این است که در بانک مرکزی، تمام دموهای خاص اسکناس‌های مختلف طراحی شود و ابعاد و اندازه اسکناس را در کنار ویژگی‌های امنیتی و با توجه به دموهای مختلف، طبقه‌بندی کرده و تخصیص دهیم.

وی تصریح کرد: مقدمات نهایی شدن این سند فراهم شده و تائید اولیه را هم در کمیته فنی در بانک مرکزی اخذ کرده و منتظر این هستیم که با توجه به کار کارشناسی زیاد و مطالعات تطبیقی بسیاری که صورت گرفته، تخصیص ویژگی امنیتی به هر طبقه از این کار انجام گیرد که بر این اساس، مستندات را آماده کرده و در کمیسیون فنی و بعد هم شورای پول و اعتبار، به تصویب برسانیم.

رحیمی گفت: به طور قطع اسکناس‌های جدید کوچکتر شده تا صرفه‌جویی در کاغذ نیز صورت گیرد، البته اکنون نمی‌توان ابعاد دقیقی از اسکناس‌ها را عنوان کنیم؛ ولی بر روی اسکناس‌های مختلف قطع را کوچک خواهیم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اسکناس‌های موجود را از رده خارج نمی‌کنیم؛ بلکه از این به بعد تمام اسکناس‌های جدید بر اساس سند ملی اسکناس تهیه خواهند شد؛ اما زمان اجرایی شدن آن بستگی به این دارد که در کمیسیون پولی و بانکی و مراجع دیگر، این سند مورد تائید نهایی واقع شود؛ اما از هر زمانی که این سند ملی تائید شود، مبنای کار قرار می‌گیرد.