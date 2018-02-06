برنامه جمع خوانی قرآن کریم در مساجد زنجان توسعه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی شامگاه دوشنبه در دیدار با مسئولان دارالقرآن کریم زنجان، بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تأکید کرد و افزود: ساماندهی موقوفات و احیای فرهنگ قرآنی در بین همه اقشار مردم ازجمله وظایف ذاتی اوقاف و امور خیریه است.

وی برافزایش محافل و مجالس قرآنی در استان زنجان تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه قرآن کریم علاوه بر استقبال مردم و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، موجب معرفی و تشویق قاریان به این حوزه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: نباید به مسائل و برنامه‌های قرآنی نگاه اداری داشت و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان آماده همکاری و تنظیم تفاهم‌نامه با دارالقرآن کریم زنجان در جهت کمک به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است.

جنتی با بیان اینکه اکثر موقوفات در سطح کشور در خصوص تعظیم شعائر اهل‌بیت به‌ویژه امام حسین (ع) است، متذکر شد: باید به افزایش موقوفات در حوزه قرآن و فرهنگ قرآنی باید توجه ویژه صورت بگیرد و برای احیای فرهنگ قرآن برنامه‌ریزی لازم تدوین شود.

وی به برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان در حسینیه اعظم زنجان اشاره کرد و گفت: این برنامه باید به مساجد شهر توسعه پیدا کند تا مردم و جوانان حضور پررنگی در این محافل داشته باشند.