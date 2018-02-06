آتش در ساختمان ۸ طبقه ولیعصر ادامه دارد/ احتمال ریزش ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جریان بازدید از آتشسوزی ساختمان ۸ طبقه خیابان ولیعصر اظهار کرد: این ساختمان از ساعت ۱۰ صبح روز گذشته در حال سوختن است و بر اساس سخنانی که نیروهای آتشنشانی داشتند، محل آتشسوزی در محل بایگانی است و حجم زیادی از اسناد، مدارک و کاغذ در آن وجود داشته و دسترسی به طبقه منهای چهار بسیار دشوار بوده است و نمیتوان در ابتدا به کانون آتشسوزی دسترسی پیدا کنند و از طریق حفرههایی که از طبقات دیگر ایجاد کردند، کنترل آتش را در دست گرفتند.
وی ادامه داد: هنوز آتش به صورت صد درصد کنترل نشده است و به نظر میرسد بخش غربی ساختمان فروکش کرده است، تَرکهایی هم در ورودیهای پارکینگ مشاهده میشود و احتمال اینکه ساختمان نشست کامل کند، وجود دارد.
شهردار تهران افزود: ساختمانهای اطراف محل حادثه در بخش جنوبی، شرقی و غربی تخلیه شدهاند و ساکنین نیز به هتلها و مکانهای امن منتقل شدهاند.
وی در خصوص ایمنی ساختمان نیز توضیح داد: تاکنون سه بار در خصوص ایمنی به این ساختمان تذکر داده شده و به دلیل دولتی بودن ساختمان، مشکلاتی در خصوص اجرای کامل این اخطارها وجود داشته است.
شهردار تهران تأکید کرد: در اطراف همین خیابان، ساختمانهای مشابه این ساختمان دولتی بسیار وجود دارد که اسناد و مدارک کاغذی در آنجا نگهداری میشود و باید ساختمانهای دولتی و خصوصی که اسناد و مدارک نگهداری میکنند، به هشدارهای آتشنشانی توجه ویژه داشته باشند.
نجفی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود این ساختمان مقاومسازی شده و اگر مقاومسازی نمیشد، پس از ۲۰ ساعت عملیات، حتماً ریزش میکرد، توضیح داد: مقاومسازی شده است، این ساختمان یک عمر ۵۱ ساله دارد و اگر مقاومسازی نمیشد، نمیتوانست این حجم از بار را تحمل کند. اخطارهایی که داده شده، در خصوص مسائل آتشنشانی است که اخطارهای ویژهای است که به آن مسائل توجه نشده است؛ مجموعه اقداماتی که باید، انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: احتمال یا ریزش به صورت کامل یا نشست بخشی از ساختمان وجود دارد.
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