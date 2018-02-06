۱۱ اسفندماه؛ شانزدهمین کنگره حزب مردم سالاری

حمیدرضا شکوهی عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری شانزدهمین کنگره این حزب با شعار «مردم پرسشگر، حکومت پاسخگو، لازمه توسعه پایدار» در روز جمعه ۱۱ اسفندماه خبر داد.

وی افزود: کنگره حزب مردم سالاری از ساعت ۹ الی۱۱:۳۰ صبح روز جمعه ۱۱ اسفندماه در سالن همایش‌های هتل المپیک برگزار می شود.

عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری اضافه کرد: بعد از مراسم افتتاحیه، کنگره بدون حضور خبرنگاران برای بررسی مسائل سیاسی و همچنین بررسی طرح پارلمان اصلاح طلبان ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب مردم سالاری در سال ۷۷ ابتدا در شهرهای استان سمنان شکل گرفت و پس از تصویب اساسنامه در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، پروانه این حزب در دهم آبان سال ۷۸ صادر شد.

حزب مردم سالاری فعالیت خود را عملاً پس از ۱۸ خرداد ۸۰ و به دنبال راه‌اندازی روزنامه «مردم سالاری» در نیمه دوم سال ۸۰ شروع کرد.