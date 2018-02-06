«هاری» از ۲۳ بهمن در سینماها/ زیر ۱۸ سال نیایند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای فیلم، «هاری» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیه کنندگی مهدی مددکار پس از ۳ سال اکران می شود.

«هاری» نوشته امیرعلی محسنین یک اثر اجتماعی است و در خلاصه داستان فیلم آمده است: من خطر کردم که همه چی درست شه یا هیچی! هر کاری می کنم واسه خاطر بچمونه که توی اون سگدونی که من بزرگ شدم بزرگ نشه…

هنگامه قاضیانی، علیرضا کمالی، جمشید هاشم پور، مینا ساداتی، حسین سلیمانی، مجید واشقانی، اکبر معززی، اصغر طبسی، ماریه ماشاالهی، علی گلبهاران، اشکان مهری، ایلیا کیوان، سمانه افتخاری و میلاد کی مرام بازیگران هاری را تشکیل می دهند.

«هاری» در فستیوال های خارجی همچون مونترال، تورنتو، لندن، استانبول، زنگبار، کلن، فجر و... حضور داشته است.

پخش فیلم سینمایی «هاری» بر عهده نیمروز فیلم به مدیریت مهدی صباغ زاده است.

همچنین تماشای این فیلم برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است!