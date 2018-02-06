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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

توسط بنیاد شکوهی؛

مجموعه‌های تاریخ مراغه و میراث نجوم اسلام و ایران رونمایی می‌شوند

مجموعه‌های تاریخ مراغه و میراث نجوم اسلام و ایران رونمایی می‌شوند

مجموعه‌های تاریخ مراغه و میراث نجوم اسلام و ایران از آثار چاپ شده توسط بنیاد شکوهی روز شنبه ۵ اسفند در مراغه رونمایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های «گنجینه تاریخ مراغه» و «اختیارات مظفری» از آثار بنیاد شکوهی که به تصحیح و انتشار نسخ خطی و آثار تاریخی ادبیات فارسی و مرتبط با ایران اشتغال دارد، روز شنبه ۵ اسفند در مراغه رونمایی می شوند.

این مراسم به مناسبت بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود و هدف از آن، رونمایی از آثاری است که بنیاد شکوهی در سال ۹۶ منتشر کرده است.

این آثار مجموعه ۳۰ جلدی تاریخ مراغه و مجموعه ۲۵ جلدی میراث نجوم اسلام و ایران هستند.

مراسم رونمایی نیز با حضور و سخنرانی جلال جلال شکوهی، پروفسور محمدزاده صدیق، حسین شادمان، منصور پورموذن و یوسف بیگ باباپور همراه خواهد بود.

این برنامه روز شنبه ۵ اسفند در تالار عبدالقادر مراغی شهر مراغه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4220663

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