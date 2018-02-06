آتش نشانان از ساختمان وزارت نیرو خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در خصوص آتش‌سوزی ساختمان وزارت نیرو در میدان ولیعصر گفت: در ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه روز گذشته گزارش اولیه این حریق در آتش‌نشانی اعلام شد. کمتر از دو دقیقه آتش‌نشانان به محل حادثه رسیدند.

وی با بیان اینکه ساختمان وزارت نیرو ۸ طبقه و ۵ طبقه منفی دارد،‌ گفت: در ابتدا اعلام شد حریق در کابین آسانسور است.

وی با بیان اینکه در نخستین دقایق بروز حریق ۵۰ الی ۶۰ نفر از کارکنان وزارت نیرو را از ساختمان خارج کردیم؛، گفت: آتش نشانان به طبقه منفی ۴ اعزام شدند و بعد اعلام شد حریق در داخل کابین نبوده و در قسمت بایگانی وزارت بوده که بسیار قدیمی بوده است.

ملکی با بیان اینکه در ابتدای حادثه حریق را خاموش کردیم ولی بعد میزان حرارت به یک باره زیاد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه دسترسی به حریق سخت بود گفت: آتش‌نشانان به ساختمان آشنایی نداشتند و کسی هم توضیح نمی‌داد چرا که افراد از ساختمان خارج شده بودند. به عنوان مثال ورقه‌های فلزی روی دیوار بود که آتش‌نشانان فکر می‌کردند دیوار است اما راهی به قسمت دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه دو نفر از آتش‌نشانان دچار دودگرفتی شدند گفت: دیروز به اورژانش تحویل دادیم.

ملکی با بیان اینکه از عصر روز گذشته تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی را افزایش داد گفت: در حال تخلیه دود از ساختمان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در ساعت میانی شب افزایش درجه حرارت بیشتر شده بود، گفت: ۵ ساختمان اطراف محل حریق را تخلیه کردیم و با همکاری شهرداری ساکنین را اسکان دادیم.

وی به حضور مهدی حجت معاون شهرسازی شهرداری تهران که شب گذشته شهردار شب بود در محل حریق حاضر شد و گفت: مشورت‌های لازم گرفته شد تا بهترین تصمیم برای اطفا گرفته شود.

به گفته ملکی از ساعات میانی شب تمامی آتش‌نشانان را از ساختمان خارج کردیم تا مشکلی ایجاد نشود اما شلنگ‌ها و سیستم‌های خنک کننده را در محل حریق قرار دادیم و هر نیم ساعت یک بار آتش‌نشانان به محل رفته و سیستم‌ها را چک می‌کنند و وضعیت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گفته ملکی در حال حاضر میزان حرارت خیلی پایین نیامده است عملیات همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که احتمال ریزش ساختمان وجود دارد گفت‌: تدابیر لازم صورت گرفته امیدوارم بتوانیم حریق را اطفا کنیم اما بگویم دما خیلی پایین نیامده است.

وی تاکید کرد: به خاطر حرارت زیاد و احتمال حوادث جانبی نگذاشتیم آتش‌نشانان در داخل ساختمان بمانند و هر نیم ساعت یک بار آتش‌نشانان حریق را کنترل می‌کنند.