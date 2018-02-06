به گزارش خبرنگار مهر ، به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر مسابقات دوومیدانی استان و انتخابی تیم جوانان و نوجوانان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی داخل سالن کشور در پیست تارتان ورزشگاه شهید حیدریان برگزار شد و با معرفی نفرات برتر مواد مختلف به اتمام رسید.



در این مسابقات که غروب دوشنبه برگزار شد در ماده ۶۰ متر آزاد علی قاسم بابایی با ثبت زمان ۶: ۸۵ در جایگاه نخست ایستاد و اول شد و در ۶۰ مترمانع علی سلامتیان که سابقه حضور در ترکیب تیم ملی نوجوانان را نیز دارد با زمان ۸: ۱۲ عنوان قهرمانی را تصاحب کرد.

در ۴۰۰ متر مهدی حاجیلو با زمان ۵۳: ۳۰ زودتر از سایر رقبای خود از خط پایان عبور کرد و صاحب گردن آویز طلا شد و عنوان قهرمانی ماده ۸۰۰ متر به علی احمدی با زمان ۲: ۳ رسید و در پرش با نیزه سیدعلی حسینی با عبور از مانع ۳/۷۰ متر سکوی قهرمانی را تسخیر کرد.

سرانجام در ماده پرتاب وزنه محمدتقی مهرعلی با رکورد ۱۶/۹۰ متر قهرمان شد در حالی که این پرتابگر طی سال گذشته نماینده قم در مسابقات انتخابی تیم ملی ، مسابقات دانش آموزی و مسابقات قهرمانی کشور بوده و چند مدال رنگارنگ نیز در رده سنی خود به دست آورده است.

این در حالی است که دو و میدانی قم در مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا در تهران در بخش مردان یک نماینده در تیم ۴ در ۴۰۰ متر داشت که رضا ملک پور ، دو و میدانی کار قمی به عنوان ذخیره ، روی پیست نرفت و جایگزین نفرات اصلی بود.