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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

سه‌شنبه‌ها با رادیو نمایش

برگ جریمه ای که دست مرد را رو کرد

برگ جریمه ای که دست مرد را رو کرد

داستان «ماموریت» درباره زنی است که می خواهد با استفاده از یک برگه جریمه کشف کند که همسرش در ماموریتی که گفته در جنوب است در شمال چه می کرده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «ماموریت» درباره زن و شوهر جوانی است که با هم درباره برگه جریمه ای حرف می زنند که مربوط به شمال است درحالیکه مرد در آن تاریخ به همسرش گفته بوده که به جنوب می رود.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*مینا جان الان چه وقته گردش و تفریح بود آخه؟

- تو راهت و برو.

*خانم از شهر خارج شدیم نکنه می خوای بریم سفر من خبر ندارم.

- همینجا وایسا.

*نکنه زمین تعاونی مسکن اداره تون که گفتی میخوان بهتون بدن اینجاست. مینا جان اینجا لااقل ۲۰۰ سال طول میکشه تا آباد شه ها.

- زمینی در کار نیست من می خواستم از خونه دور باشیم که کسی سر و صدای ما رو نشنوه.

*باید حدس می زدم یه کاسه ای زیر نیم کاسه باشه.

-این دفعه از کاسه گذشته دیگه یه دیگ بزرگه. این چیه حمید...؟

کد مطلب 4220755
عطیه موذن

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