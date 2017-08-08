شماره تلفنی که اعلام آن باعث دردسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «فروشی» کاری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو درباره یک راننده تاکسی است که مسافری را سوار می کند و مسافر از او درباره قیمت فروش ماشینش می پرسد و مردم هم با نصب آگهی شماره تلفنش به دلایل مختلف با او تماس می گیرند.
بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و میتوانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان میتوانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.
- شبی که آواز نی تو شنیدم... کجا؟
*بالاتر از سه راه.
- بیا بالا.
*دستت درد نکنه خسته نباشی.
- مخلص آقا؟
* چند آقا؟
- کرایه اش مشخصه قربونت برم، ۱۵۰۰.
*جناب ماشین و میگم.
- ماشین؟ از کجا فهمیدی قصد فروش دارم؟
*آقا شما مثل اینکه مشغله ذهنیت خیلی بالاست ها. این آگهی چیه پس شیشه عقب چسبوندی...؟
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