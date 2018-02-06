حسین درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایگاه امداد ونجات جاده ای جاشک یادمان شهید احمد احمدی نیا روز پنجشنبه هفته جاری با حضور پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر کشور افتتاح می شود.

وی بیان داشت: پایگاه امدادی جاشک در ۷۰ کیلومتری شهرستان دیر با مساحت ۵۰۰ متر مربع، در حاشیه اتوبان دیر – بوشهر به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر تصریح کرد: در افتتاح این پایگاه، مقامات کشوری و استانی حضور دارند و از همه افراد کمک‌کننده و داوطلبانی که با مساعدت مالی و آموختن مهارت و یا با زبان خیر در زمینه توسعه پایگاه های امدادی یاری رسانند، تقدیر می‌کنیم.