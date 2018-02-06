یک پیروزی و یک شکست برای نماینده قم در لیگ برتر تکواندو

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته سوم و چهارم رقابت‌های لیگ برتر تکواندوی مردان باشگاه‌های کشور در حالی برگزار شد که در پایان مسابقات این هفته، تیم یاسین پیشروی قم همچنان در رده چهارم جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند.



وی افزود: لیگ برتر تکواندو به صورت مرحله به مرحله برگزار می‌شود که در هر مرحله ۲ هفته از مسابقات به انجام می‌رسد به طوری که هر تیم در صورتی که با قرعه استراحت خود مواجه نشود ۲ مسابقه برگزار می‌کند که سهم تیم یاسین پیشرو به نمایندگی از استان قم در این هفته‌ها، یک برد و یک باخت بود.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: چهارمین دیدار هفته سوم دور برگشت لیگ برتر در تهران میان دو تیم یاسین پیشرو قم و تعاونی انقلاب شهریار پیگیری شد که در پایان این مبارزات شاگردان کرمی در تیم یاسین پیشروی قم با ۵ برد انفرادی با پیروزی از شیاپ‌چانگ خارج شدند.



جمشیدی بیان داشت: دانیال بزرگی، سینا بهرامی، میثم اسکندری، محسن جباری و علی وهاب پور نفراتی بودند که از تیم یاسین پیشرو توانستند برنده این مسابقه شوند و یاسین پیشرو در ۲ وزن نتیجه را واگذار کرد و در وزن هشتم هم به دلیل نداشتن نماینده بازنده لقب گرفت.

وی عنوان کرد: در مسابقه بعدی تیم یاسین پیشروی قم به مصاف تیم قدرتمند دانشگاه آزاد رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب حریف خود شد که احمد محمدی تنها پیروز تیم یاسین پیشرو بود و با توجه به اینکه تکواندوکار تیم یاسین پیشرو قم در وزن هشتم غایب بود نتیجه این دیدار به نفع دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شد.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: همچنین در وزن ۶۸- کیلوگرم نیز نماینده دانشگاه غایب بود که نتیجه این دیدار به نفع یاسین پیشرو قم تمام شد. در جدول تیم یاسین پیشروی قم با یک بازی کمتر و ۵ امتیاز کمتر از تیم رده سومی پاس قوامین، با ۲۳ امتیاز در رده چهارم قرار دارد ضمن این که محمد صفایی تکواندوکار خوشنام قمی در ترکیب تیم پاس قوامین به میدان می‌رود.