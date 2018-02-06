امیدوارم دربی تبریز زیبا و تماشاگر پسند باشد/ تراکتور در قلبم است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم تبریزی تراکتورسازی و گسترش فولاد به خبرنگاران اظهار داشت: بازی سختی داریم، باید دو تیم تلاش کنند که بازی زیبایی ارائه دهند.

وی سپس با بیان اینکه فردا شاهد بازی خوبی خواهیم بود، ادامه داد: شناخت کافی از تراکتورسازی داریم، نتیجه هم دست خدا است ولی باید فوتبال زیبایی ارائه کنیم تا هواداران لذت ببرند.

وی سپس با تاکید بر اینکه گسترش فولاد و تراکتورسازی به فکر بازی تماشاگرپسند هستند، افزود: تراکتورسازی روی سیر صعودی قرار گرفته و شکل خودش را پیدا کرده است.

کریمی با بیان اینکه داربی خوبی در راه است، گفت: به نقاط قوت تراکتورسازی واقفیم و سعی کرده‌ایم آنها را پوشش دهیم، تراکتورسازی در حال پیدا کردن شکل و وحدت تیمی خود است.

سرمربی گسترش فولاد با اشاره به اینکه کادر فنی دو تیم شناخت خوبی از حریف دارد، ابراز داشت: هر چه خدا بخواهد در پایان این بازی اتفاق می افتد و امیدوارم با ارائه خوب تاکتیک ‌های خود نتیجه‌ را به نفع خودمان به پایان برسانیم.

وی با اشاره به اینکه تراکتورسازی یکی از تیم ‌هایی است که شناسنامه فوتبال ایران است، گفت: تراکتورسازی جزو تیم ‌هایی است که در قلب ما جای دارد.

کریمی با تاکید بر اینکه تیم ‌های من همواره فوتبال زیبا بازی کردند و اکنون هم نمی خواهیم از مسیر خارج شویم چراکه گسترش نیز در همین مسیر است، گفت: ما توانستیم با ارائه بازی ‌مان مردم را راضی کنیم، وقتی بحث تراکتورسازی را می‌کنیم یاد دوران جوانی که تازه فوتبال را شروع کرده بودیم چه در عرصه بازیکنی و چه در عرصه مربی‌گری می ‌افتم.

سرمربی گسترش فولاد سپس گفت: تراکتورسازی بسیار دوست‌ داشتنی است، امیدوارم شاهد موفقیت ‌های بیشتری باشیم.

وی گفت: امیدوارم تراکتورسازی با تکیه بر هواداران، کادر فنی و بازیکنان و مدیریت باشگاه در آسیا موفق شود و به مرحله بعدی مسابقات برسد.

کریمی در خصوص مدیرعامل تراکتور نیز گفت: حضور آجورلو برای هر تیمی یک نعمت است و من در گذشته سابقه همکاری را داشتم.

وی در خصوص مردم فوتبال دوست تبریز نیز گفت: مردم تبریز و آذربایجان مثل خوزستانی ‌ها فوتبال را می‌ شناسند. در برخی شهرها کاری با فوتبال ندارند و فقط نتیجه را می‌ بینند.

فیروز کریمی ابراز داشت: اگر بخواهیم دیمی بازی کنیم شاید برخی اوقات نتیجه گرفته شود ولی اگر فوتبال نباشد نتیجه هم از دست خواهد رفت.

وی گفت: تراکتورسازی هم مثل ما فوتبال زیبایی بازی می‌ کند و امیدوارم که فردا عملکردی ارائه دهیم که باعث لذت هواداران شود.

سرمربی گسترش فولاد در خصوص هواداران تراکتور نیز گفت: تراکتورسازی هواداران خوبی دارد که در روزهای سخت یار و یاور تیم محبوب شان هستند.

وی در خصوص حمایت رسانه ها از تیم تراکتورسازی گفت: رسانه‌ های تبریزی نیز حمایت خوبی از تیم ‌های آذربایجان شرقی و همچنین تراکتور می‌ کنند و به نوعی تراکتورسازی برادر بزرگ تیم‌ های تبریزی است.

وی در خصوص دربی تبریز نیز گفت: بازی فردا بازی خوبی است و دو تیم باید به دور از هیاهوی جدول رده‌بندی مقابل هم قرار بگیرند.

کریمی ابراز داشت: ما تعداد زیادی از بازیکنان‌مان را در اختیار نخواهیم داشت. اولویت ما ارائه فوتبال خوب است. تیمی که می‌خواهد از سقوط فرار کند فوتبالش غیر قابل پیش‌بینی است و انتحاری بازی می‌کند ولی دو تیم باید به شرایط جدول توجه نکنند.

سرمربی گسترش فولاد با اشاره به اینکه پیش‌بینی بازی فردا ممکن نیست، گفت: ما نمی‌خواهیم به این فکر کنیم که سهمیه آسیا بگیریم و یا این که سقوط کنیم. تیم ما آمادگی بازی‌های خارج از خانه را دارد.

وی گفت: از زمان حضورم در گسترش فولاد بیشترین امتیاز خارج از خانه را گسترش فولاد همراه پرسپولیس کسب کرده‌ و پرسپولیس به علت داشتن هواداران زیاد در شهرهای مختلف و گسترش فولاد به خاطر آمادگی فنی بالا این نتایج را کسب کرده است.

وی در مورد تغییر روند نتیجه‌ گیری گسترش فولاد در هفته‌ های گذشته نیز گفت: در ابتدای فصل به هر دلیلی که بود، گسترش فولاد روند مناسبی نداشت، اما بازیکنان ما نفرات خوبی بودند. پس از اینکه به اینجا آمدم، تمرینات منظم و باهدف داشتیم.

وی در خصوص امکانات تیمش نیز گفت: ما امکانات خوبی داریم و فکر می ‌کنم بهترین زمین را در ایران ما داریم.