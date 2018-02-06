۱۵۰ اقامتگاه روستایی در سوادکوه ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد توحیدی‌مقدم ظهر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از سالن فرهنگی و هنری اداره ارشاد شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه سوادکوه پیشانی استان مازندران و حلقه اتصال سه استان مازندرانف تهران و سمنان است، این شهرستان را دارای ظرفیت‌های بسیار دانست و افزود: البزر مرکزی با تولید ۱۲۰ هزار تن زغال، ده درصد تولید زغال کشور را به‌خود اختصاص داده است.

فرماندار سوادکوه، با اشاره به ظرفیت‌های مختلف دامی و کشاورزی، بر گردشگری و بوم‌گردی شهرستان سوادکوه تأکید کرد و افزود: در حوزه گردشگری روستایی، تاکنون ۱۵۰ واحد مسکونی روستایی برای اقامت گردشگران در اداره میراث این شهرستان ثبت شده است.

وی با اشاره به ۷۰۰ اثر تاریخی و گردشگری شهرستان، از جمله آثار شاخص گردشگری به سه خط طلا، پل ورسک، پارک جوارم، دریاچه شورمست، آلاشت، زیراب شهرامام‌زاده ها و پل‌سفید شهر پله‌ها اشاره کرد و افزود: این ظرفیت‌ها می‌توانند در توسعه اقتصادی شهرستان موثر باشند.

توحیدی با بیان اینکه ۹۶ درصد مردم دهستان کسلیان دارای انشعاب گاز هستند، افزود: گازرسانی ۸۰ درصد دهستان ولوپی و ۹۰ درصد مسیر فلورد با اعتبار ۸ میلیارد تومان انجام شده است.

وی از جمله افتتاح‌های پروژه‌های شاخص شهرستان در این ایام، به بهره‌برداری از دستگاه سی.تی اسکن بیمارستان زیراب، آسفات معابر و سالن فرهنگی و هنری ارشاد زیراب با هزینه انجام ۹ میلیارد تومان اشاره کرد.

فرماندار سوادکوه با بیان اینکه مجموعه تیم ما در شهرستان با هدف توسعه و خدمت‌رسانی، کار کرده است، بیت‌الغزل آن را تعامل میان مسئولان و مردم دانست.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵ میلیارد ریال در سامانه بهین‌یاب پرداخت شده است، افزود: کمیته امداد و بهزیستی شهرستان سوادکوه رتبه اول استان را در زمینه پرداخت‌ها داشته‌اند.