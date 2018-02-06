۲۲ واحد انرژی بر در همدان اصلاح شد/ فعالیت ۴۵۰ مدیر کنترل کیفی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران بابیان اینکه ۳۵ سند استاندارد ملی تدوین‌شده است، اظهار داشت: کشور ایران در پایش سازمان بین‌المللی استاندارد از رتبه ۲۳ به رتبه ۱۲ ارتقا پیداکرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه مصوب، بازنگری ۵۰ استاندارد ملی برای اداره کل استاندارد استان‌همدان در سال جاری تعهد شده بود که اکنون تمامی ۵۰ مورد انجام‌شده است.

مدیرکل استاندارد استان‌همدان با اشاره بحث توانمندسازی مدیران کیفی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ مدیر کنترل کیفی در رشته‌های مختلف در استان‌همدان فعالیت می‌کنند و ۳ هزار و ۴۰۰ نفر ساعت آموزش‌های تخصصی در ۱۰ ماهه نخست برای این مدیران کیفی برگزار کرده‌ایم.

مددی خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری، ۶۲ مورد صدور پروانه استاندارد داشته‌ایم و به دلیل ۳ ساله شدن اعتبار پروانه‌ها امسال تمدید پروانه نداشته‌ایم.

وی با اشاره به بازرسی واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی بیان کرد: ۶۲۰ فقره از واحدهای تولیدی استان بازرسی داشته‌ایم همچنین ۲۵۰ فقره از مراکز تفریحی نیز در این مدت بازرسی صورت گرفته است.

مددی با اشاره به بحث کنترل شبکه توزین گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ بازرسی صورت گرفته همچنین در بحث کم کیفیت بودن محصولات، بازرسان ما از ۷۰ واحد صنفی به‌عنوان مصرف‌کننده خریده کرده‌اند و این محصولات در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی یادآور شد: در بحث کنترل جایگاه‌های سوخت نیز ۲ هزار و ۲۵۰ نازل در سراسر استان بازرسی‌ شده‌اند.

مدیرکل استاندارد استان‌همدان با اشاره به کالیبراسیون دستگاه‌های اندازه‌گیری بیان کرد: ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه‌های توزین استان فرایند کالیبراسیون شده‌اند.

مددی افزود: در بحث گواهینامه کیفیت آسانسورها ۶۳۹ تأییدیه فنی صادرشده است.