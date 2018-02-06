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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

به دلیل آلودگی هوا؛

مدارس قم چهارشنبه تعطیل است

مدارس قم چهارشنبه تعطیل است

قم - همه مدارس شهر قم فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه به دلیل تداوم آلودگی هوا تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری قم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:  بر اساس مصوبه کمیته آلودگی هوای استان به دلیل قرار گرفتن وضعیت آلودگی شهر قم در وضعیت خیلی ناسالم و ادامه آن در ساعات آینده کلیه مدارس شهر قم فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن تعطیل است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: توصیه می‌شود کلیه بیماران قلبی و ریوی، کودکان، زنان باردار و سالمندان از قرار گرفتن در فضای باز خودداری نمایند و افراد سالم از کار سنگین و قرار گرفتن در فضای باز اجتناب نموده و در صورت ناگزیر از وسایل حفاظتی از قبیل ماسک استفاده نمایند.

بر اساس اطلاعات مرکز کنترل و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم شاخص کیفی هوای قم در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز ۱۷ بهمن ۹۶ شاخص ۱۵۷ را نشان می‌دهد و در وضعیت ناسالم برای عموم مردم قرار دارد.

لازم به ذکر است مدارس بخش‌ها و روستاهای استان قم فردا طبق روال عادی فعالیت دارند و تعطیل نیستند.

کد مطلب 4221296

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