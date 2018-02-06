۳طرح فرهنگی در میامی افتتاح شد/ برگزاری ۳جشن بزرگ

رضا مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سه طرح فرهنگی شامل سینمای سیار، دفتر نمایندگی انجمن دینی و جوانان و کانون فرهنگی هنری میامی افتتاح‌شده است، تأکید کرد: این طرح‌ها باهدف ارتقای فرهنگ عمومی و هنر ایرانی اسلامی طی ایام‌الله دهه فجر با حضور مسئولان افتتاح شد.

وی افزود: درمجموع ۵۵طرح فرهنگی و هنری طی ایام‌الله دهه فجر در سطح شهرستان میامی برگزار می‌شود که بخش عمده آن‌ها با حضور مسئولان به اجرا درآمده است.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی بابیان اینکه سه جشن بزرگ ویژه دهه فجر نیز در ایام‌الله دهه فجر برگزار می‌شود، تأکید کرد: این مراسم با حضور مسئولان و باهدف ترویج آرمان‌های انقلاب اسلامی بین نسل جوان جامعه، برگزار می‌شود.

مهدیان تأکید کرد: رونمایی از کتاب در کنار کارگاه‌های آموزشی و محفل انس با قرآن دیگر طرح‌های ارشاد اسلامی هستند که طی ایام‌الله دهه فجر در میامی برگزار می‌شود.

وی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه دهه فجر روزهای فتح و پیروزی و تجلی وحدت، اتحاد، همدلی و میثاق مردم با انقلاب است، افزود: روزهای انقلاب، ایام ماندگار و فراموش‌نشدنی تاریخ این کشور است چراکه مردم که از ظلم و ستم به ستوه آمده بودند با یکدلی به جبران آمدند تا نه‌تنها رژیم شاهنشاهی بلکه دست طمع استعمارگران از جمله آمریکا و انگلیس از این کشور کوتاه شود.