مشکلات جزایرهرمزگان بررسی می شود/افتتاح دستگاه ایکس ری گمرک رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعدازظهر سه شنبه در مراسم استقبال مدیران در پایون فرودگاه بندرعباس به خبرنگاران گفت: با تاکید رئیس جمهوری طی سفر دو سفره به استان هرمزگان از جزایر مسکونی بازدید خواهد شد تا از نزدیک مشکلات مورد بررسی قرار بگیرد. در این سفر جلساتی با مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار خواهد شد تا مشکلات جزایر مطرح و راهکارهای اساسی ارائه شود.

وی عنوان کرد: همچنین در این سفر که مقارن با دهه مبارک فجر است چندین پروژه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. و پیشرفته ترین سیستم تصویربرداری X-Ray از نسل ۴ که به Fast Scan نیز معروف است به بهره برداری خواهد رسید.

دستگاه fast scan قابلیت اسکن روزانه تا ۱۵۰۰ کانتینر و آپلود بر سامانه جامع گمرکی و با قابلیت تجزیه و تحلیل را دارد و به دلیل اسکن در حین حرکت وسیله حمل، با سرعت ۱۵ تا ۴۰ کیلومتر باعث کاهش صف کامیونها و دقت در بازرسی از محموله‌ها شده است.

نصب این تجهیزات پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در پیشگیری از پدیده قاچاق، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است؛ کلیه هزینه های خرید، نصب و تجهیز حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.