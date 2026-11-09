به گزارش خبرگزاری مهر، کریم دولتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد جدید این دوره از جشنواره در برگزاری رقابت‌ها به شکل گروهی اظهار کرد: در این شیوه توانمندی‌های فردی شرکت‌کنندگان باید در بستر فعالیت جمعی تبلور یابد به این معنا که هر فرد حتی با برخورداری از مهارت‌های بالا، ظرفیت‌های خود را در قالب کار تیمی به نمایش می‌گذارد و برای کسب جایگاه برتر با سایر گروه‌ها رقابت می‌کند.

وی مسجد را بهترین نقطه آغاز برای شکل‌گیری چنین رقابت‌هایی دانست و افزود: مسجد به عنوان کانون اجتماع مسلمانان و پایگاه دلدادگان قرآن و عترت، مناسب‌ترین بستر را برای پرورش و گسترش فعالیت‌های جمعی قرآنی فراهم می‌کند.

رئیس هیئت داوران هجدهمین جشنواره «مدهامّتان» با اذعان به نوپا بودن شیوه گروهی این رقابت‌ها تصریح کرد: طبیعی است که در سال‌های نخست اجرای یک روند نوین کاستی‌هایی وجود داشته باشد اما با شناسایی و رفع این موارد می‌توان در دوره‌های آتی مسابقاتی در تراز و سطحی شایسته برگزار کرد که به الگویی کارآمد برای دیگر رویدادهای قرآنی کشور تبدیل شود.

دولتی ایجاد فرصت شناخت متقابل میان فعالان قرآنی مساجد، تقویت توانمندی گروه‌ها و ارتقای ظرفیت‌های جمعی را از مهم‌ترین اهداف این جشنواره برشمرد و بیان کرد: امیدواریم زمینه اجرای این الگو در تمامی مساجد کشور فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور نوجوانان در نخستین روز از مرحله کشوری این مسابقات گفت: حضور نسل نوجوان و رقابت چشمگیر آنها جذابیت ویژه‌ای به جشنواره بخشیده و شرکت‌کنندگان با آمادگی مطلوبی در این رویداد حاضر شده‌اند.

رئیس هیئت داوران هجدهمین جشنواره «مدهامّتان» در پایان از تلاش‌ها و زحمات تمامی مسئولان، دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی استان میزبان در فراهم‌سازی مقدمات کیفی این رقابت‌ها قدردانی کرد.

یادآور می‌شود هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان» از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی همدان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، در حال برگزاری است.