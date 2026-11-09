حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهبردهای جدید این کانون برای تحول فرهنگی در سطح مساجد و تربیت نسل جدیدی خبر داد که آمادگی حضور در عرصه‌های اجتماعی و میدانی را دارند.

تربیت نسل متعهد بر اساس مدل «خانه، محله، مدرسه و مسجد

حجت‌الاسلام شکری با تشریح مدل عملیاتی کانون‌ ها، بر ضرورت شبکه سازی اجتماعی تأکید کرد و گفت: ما با رویکردی جامع، پیوندی میان "خانه، محله، مدرسه و مسجد" ایجاد کرده‌ایم تا رشد فرهنگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان از سنین پایین و در محیطی منسجم آغاز شود.

وی افزود: هدف ما این است که نوجوانان از طریق فعالیت‌های گروهی، مانند جشنواره‌های قرآنی تیمی و اردوهای فکری، انسجام اجتماعی را تمرین کرده و به عنوان "نوجوان تراز انقلاب" در مسیر تحقق مدینه فاضله ظهور کنند.

توسعه آموزش‌های معتبر و مهارت‌آموزی در کانون‌ها

مدیر ستاد کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد استان البرز، از انعقاد تفاهم‌ نامه‌های کلیدی با سازمان‌های آموزشی خبر داد و اظهار داشت: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، پیش‌دبستانی‌ های مساجد اکنون دارای اعتبار قانونی و مدرک رسمی شده‌اند تا خانواده‌ها بتوانند فرزندان خود را در محیط‌ های قرآنی و تحت نظارت مربیان متخصص تربیت کنند.

وی همچنین به همکاری با مراکز فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: بر اساس قراردادهای منعقد شده، جوانان کانون‌ها می‌توانند در حدود ۱۰۰ رشته مختلف مهارت‌آموزی دیده شوند تا خودکفایی اقتصادی در کنار رشد معنوی محقق شود.

مقابله با تهاجم فرهنگی از طریق تعامل با رسانه ملی

شکری با اشاره به چالش‌های ناشی از نفوذ فضای مجازی و تهاجم فرهنگی در میان نوجوانان، بر ضرورت بهره‌گیری از تریبون‌های رسمی تأکید کرد: ما در قالب یک گفتمان مشخص، توانمندی‌ های نوجوانان مدال‌آور و صاحب‌نظر مساجد را به صدا و سیمای استان معرفی کرده‌ایم تا از طریق برنامه‌هایی نظیر "امروز البرز" و "نگاه مردم"، روشنگری و تبیین مسائل دینی و اجتماعی را بر عهده بگیرند.

تولید محتوا، گفتمان‌سازی و توسعه مسئولیت اجتماعی

مدیر ستاد کانون‌های مساجد البرز در پایان، بر اهمیت تولید محتوای رسانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه اشاره کرد و گفت: ما از طریق ایجاد استودیوهای رسانه‌ای در مناطق محروم و طراحی "حلقه‌های مطالعاتی" برای گفتگو بر محور کتاب‌های راهبردی و دفاع مقدس، در پی گفتمان‌سازی فرهنگی هستیم.

وی در پایان پیشنهاد برگزاری «تور رسانه‌ای» را مطرح کرد تا خبرنگاران و رسانه‌ها از نزدیک با ظرفیت‌های تولید محتوا و فعالیت‌های هنری در کانون‌های شاخص استان آشنا شوند.