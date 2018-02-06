تصویرگران نماینده ایران در نمایشگاه کتاب بولونیا ۲۰۱۸ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین دوره کارگاه خلق تصویری کتاب «دستان» عصر امروز سه شنبه ۱۷ بهمن با حضور محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیر مسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی، کیانوش غریب پور رئیس انجمن تصویرگران ایران و محمود برآبادی به نمایندگی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و همچنین جمعی از تصویرگران کتاب کودک در سالن زنده یاد علی عاشوری در محل این موسسه در تهران برگزار شد.

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به چالشی که کشور در حوزه کتابخوانی با آن روبرو است، نحوه تخصیص و پرداخت یارانه های حوزه نشر را برای بالا بردن سرانه کتابخوانی در کشور، ناکارآمد خواند و گفت: واقعیت این است که یارانه های حوزه کتاب و نحوه تخصیص آنها چندان کمکی به کتابخوان تر شدن مردم نکرده است.

وی کتابهای تصویری را از جمله حوزه هایی عنوان کرد که به جهت جذابیت دادن به کتاب ها و اینکه مخاطبان امروزی راحت تر می توانند با آنها انس بگیرند در سوق دادن مردم به مطالعه کتاب موثر هستند.

وی از حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از این حوزه سخن گفت و در عین حال تاکید کرد: سعی می کنیم حضورمان به عنوان یک وزارتخانه در این زمینه، تحمیلی نباشد بلکه بتوانیم گامی در جهت توسعه علمی و فرهنگی کشور برداریم.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با اذعان به نبود ویترین های مناسب کتاب در شهرهای کوچک عنوان کرد: همین امروز بنده با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از استانهای کشور صحبت می کردم که ایشان گفت در سه سال گذشته ما حتی درخواست تاسیس یک کتابفروشی را در استان نداشته ایم. این موجب تاسف است.

جوادی بر ارائه تسهیلات دولتی برای اشتغال فعالان فرهنگی در روستاها و شهرهای کوچک را از جمله برنامه های معاونت متبوعش خواند.

وی همچنین پیشنهاد همکاری با تصویرگران و نویسندگان کودک و نوجوان را در حوزه کتابهای عضو اکو مطرح وموسسه نمایشگاههای فرهنگی را مرکزی مناسب برای برگزاری نمایشگاههای مشترک با سایر کشورهای عضو اکو در این زمینه عنوان کرد.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد همچنین ابراز امیدواری کرد بخشی از اعتبارات طرح گرنت که به حمایت از ترجمه آثار ایرانی به زبان های خارجی اختصاص دارد، به حوزه کتابهای تصویری انتقال پیدا کنند.

در این نشست همچنین امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی با اشاره به یکی از وظایف این موسسه در خصوص فراهم کردن زمینه حضور نشر ایران در نمایشگاههای خارجی کتاب در عین حال از اینکه به گفته او متاسفانه کشورمان به رغم ظرفیت مناسبی که در حوزه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان دارد، در نمایشگاههای تخصصی خارجی در این حوزه حضور موثر و پررنگی ندارد، اظهار تاسف کرد.

شهرام نیا در عین حال گفت: در این خصوص خوشحالیم که برای از تصمیم گیران ما توانسته اند آثارشان را در نمایشگاههای خارجی کتاب عرضه کنند. مراسم امروز هم برای معرفی دو تصویرگر نماینده ایران در نمایشگاه کتاب بولونیا ۲۰۱۸ برگزار شده است.

مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی همچنین گفت: چنانچه نویسندگان یا تصویگران اثر یا آثاری را که به صورت خاص درباره یک فرهنگ و یا یک زبان مشخص خارجی خلق کرده باشند، ما آمادگی داریم با معرفی انجمن مربوطه (انجمن تصویرگران ایران یا انجمن نویسندگان کودک و نوجوان)، نسبت به حمایت مالی جهت حضور این افراد در نمایشگاههای خارجی مرتبط با آن اثر اقدام کنیم.

در این مراسم همچنین کیانوش غریب پور رئیس انجمن تصویرگران ایران در سخنانی ضمن اشاره به نوعی خلاء در مشارکت ناشران در برگزاری کارگاه خلق کتاب تصویری در عین حال گفت: البته این مسئله از ایجاد رانت برای ناشر یا ناشرانی خاص جلوگیری کرده و این مایه خوشحالی است.

غریب پور در عین حال گفت: قصد داریم آثار خلق شده در چهارمین کارگاه خلق کتاب تصویری را به یک مزایده بگذاریم تا چنانچه ناشری مایل به همکاری و مشارکت در این پروه ها هستند، برای چاپ آنها در قالب یک کتاب اقدام کنند.

وی ضمن اشاره به همکاری و تعامل دو انجمن تصویرگران ایران و نویسندگان کودک و نوجوان، از امضای تفاهم نامه ای مختصر میان این دو انجمن و با محوریت موسسه نمایشگاههای فرهنگی در این دوره خبر دادو

رئیس انجمن تصویرگران ایران در پایان سخنانش گفت: ماهیت برگزاری این کارگاهها دو مسئله مهم در حوزه صنعت نشر است؛ اول توسعه کتاب مبتنی بر روایت های تصویری و دوم همکاری دو جانبه و گروهی نویسندگان و تصویرگران برای خلق آثار تعاملی تر با یکدیگر.

بر اساس این گزارش در پایان این برنامه تصویرگران منتخب ایران برای حضور در نمایشگاه کتاب بولونیا ۲۰۱۸ انتخاب شدند که معاقب آن حسن اسماعیلی طاهری و پریا لرستانی تصویرگران کتاب «کوکو» شایسته دریافت کمک هزینه موسسه نمایشگاههای فرهنگی برای حضور در نمایشگاه کتاب بولونیا ۲۰۱۸ شدند.

همچنین سعیده احمدی و فرزانه رحمانی تصویرگران کتاب «جعبه خیال»، مجید صابری نژاد تصویرگر کتاب «خرس و بچه»، مریا یزدانی و مهشید راغمی تصویرگران کتاب «مانو، رویاهای کوچک یاقوتی» زهرا شاهی تصویرگر کتاب «جعبه قرمز» به عنوان نفرات تقدیری، با اهدای لوح تجلیل شدند.

همچنین افسانه ساعی تصویرگر کتاب «زیر سایه مادر» حائز دریافت کمک هزینه حضور در نمایشگاه کتاب مسکو ۲۰۱۸ یا یک نمایشگاه همتراز دیگر، شد.

بر اساس این گزارش داوری آثار چهارمین دوره کارگاه خلق کتاب تصویری (دستان) را فرهاد حسن زاده، کیانوش غریب پور و علی بوذری برعهده داشتند.