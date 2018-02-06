به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پس از این که شاخص داوجونز دو روز را با سقوط‌های سنگینی سپری کرد که سرنوشت یک دهه سوددهی بازارهای سهام آمریکا را به مخاطره انداخته است، روز سه‌شنبه یک درصد دیگر نسبت به مقدار بسته شده دیروز، پایین‌تر باز خواهد شد.

روز دوشنبه هر دو شاخص اس‌اندپی و داوجونز بیش از ۴ درصد سقوط کردند که بیشترین سقوط آنها از سال ۲۰۱۱ تا کنون است. علت این سقوط‌ها افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران از بالا رفتن نرخ بهره آمریکا است و همچنین نرخ سود اوراق قرضه دولتی هم به بالاترین میزان تاریخ خود رسیده است و جایگزین بهتری برای سهام ارائه کرده است.

تحلیل‌گران فعلا در پاسخ به این که آیا این سقوط ارزش سهام، که ۴ تریلیون دلار را از بازارهای سهام جهان محو کرد، چیزی بیش از یک اصلاح قیمت خواهد بود، محتاطانه برخورد کرده‌اند. بازار سهام آمریکا از بعد از بحران مالی جهانی در ۲۰۰۹ تا کنون به توالی سوددهی خود ادامه داده است.

بزرگی این نگرانی‌ها با جهش شاخص نوسان قیمت (ویکس) در بورس‌ها و متوقف شدن تبادلات بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در روز سه‌شنبه، مورد تاکید قرار می‌گیرد.

اندره باخوس، مدیر نیو وینس کپیتال در نیوجرسی، می‌گوید: آن‌چه می‌توانم با اطمینان بگویم این است که نوسانات شدید به صورت ناگهانی به بازار بازگشته است.

او ادامه داد: سقوط بازارها شیب بسیار تندی دارد و وحشتناک است و این به احساس ترسی دامن خواهد زد که آغازگر رفتارهای غیرمنطقی است. یعنی حالا بازار با ترس از نرخ بهره و دستمزد جهت خود را مشخص می‌کند. این در واقع به این معنی است که خبر خوب (برای بازار) خبر بد است!

در ساعت ۱۶:۴۱ امروز به وقت تهران (قبل از باز شدن بازارهای آمریکا)، ای‌مینی داوجونز ۲۳۲ واحد یا ۰.۹۷ درصد سقوط کرد و در این میان ۲۰۰۰۰۳ قرارداد دست‌به‌دست شد. این شاخص در تبادلات آسیایی امروز هم ۸۵۰ واحد سقوط کرده بود.

ای‌مینی ااس‌اندپی۵۰۰ هم ۱۳.۷۳ واحد یا ۰.۵۳ درصد در همین زمان سقوط کرد و در این میان ۱۱۷۳۷۱۳ قرارداد دست‌به‌دست شد. ای‌مینی شاخص نزدک هم با دادوستد شدن ۲۰۷۵۲۲ قرارداد، ۲۵.۷۵ واحد یا ۰.۴ درصد افت کرد.

سقوط وال‌استریت موجی از شوک را به بازارهای مالی جهان فرستاد. بورس‌های اصلی اروپا حدود ۲ درصد سقوط کردند و نیکی ژاپن شیرجه‌ای ۴.۷ درصدی به اعماق زد که این بدترین سقوط این شاخص از نوامبر ۲۰۱۶ تا کنون است.