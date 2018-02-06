رایزنی السیسی با ولیعهد امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که وارد امارات شده است با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات موضوعات دوجانبه و منطقه ای را مورد رایزنی قرار داد.

محورهای رایزنی وی روابط برادرانه و برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی بود.

وی قبل از امارات به سلطان نشین عمان سفر کرده و با سلطان قابوس بن سعید برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی را مورد رایزنی قرار داده بود.

منابع وابسته به ریاست جمهوری مصر قبلا اعلام کرده بود که محور دیدارهای سیسی با مقامات امارات راههای توسعه روابط دوجانبه در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری و نیز آخرن تحولات منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است.