مشخص نیست حادثه عمدی بوده یا خیر/ شکافهای ساختمان بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران در محل آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو گفت: محل وقوع حادثه در طبق منفی ۴ بوده و به همین دلیل دسترسی به آتش بسیار مشکل است.

وی افزود: طبقه منفی ۴ به عنوان بایگانی استفاده می شده و حجم وسیعی از قفسه های چوبی، کاغذ و مقوا انباشته شده بود که باعث شعله ور شدن آتش شده و کنترل آتش بسیار دشوار شده است.

نجفی با اشاره به شکاف هایی که در دیوار وجود داشته گفت: صبح امروز شاهد شکاف هایی در ورودی پارکینگ ساختمان بودم. امشب که بار دیگر مراجعه کردم شکاف ها عمیق شده اند. در نتیجه انتظار فروپاشی بخشی از ساختمان وجود دارد.

وی گفت: مشغول بررسی های جدید هستیم تا در صورت ضرورت دستورات دیگر صادر شود.

نجفی افزود: ساختمانی های اطراف شامل هتل، ساختمانی های اداری و خوابگاه دانشجویی تخلیه شده اند و از نظر ایمنی و حفظ جان ساکنان اقدامات لازم صورت گرفته است.

شهردار تهران ادامه داد: نمی توان پیش بینی کرد مهار آتش چقدر زمان می برد یا آیا واقعا ساختمان می ریزد یا نه.

نجفی تصریح کرد: پیش از این از طرف شهرداری منطقه هشدارهای لازم به این ساختمان داده شده بود اما اقدامات صورت گرفته کافی نبود.

شهردار تهران در پایان گفت: آتش نشانی در حال بررسی علت حادثه است و نمی توان گفت آیا حادثه عمدی بوده یا خیر.