استفاده هموطنان از گاز تا آخر سال به حدود ۹۵ درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، بیژن زنگنه در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اکنون حدود ۹۹ درصد جمعیت شهری ما از شبکه گاز استفاده می کنند،گفت: تا پایان امسال میزان بهره مندی جمعیت روستایی ما از گاز به حدود ۸۰ درصد می رسد که در این صورت میانگین بهره برداری از گاز در کل کشور به حدود ۹۵ درصد می رسد که رقم بی سابقه در جهان است.

وزیر نفت افزود: این کار بزرگی بود که در این سال های گذشته انجام شد و حتی برای این منظور یک ریال از بودجه عمومی استفاده نشد و همه این کارها را با استفاده از فرآورده های نفتی مایع که با گاز رسانی صرفه جویی شد انجام دادیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی را از مهمترین اقدامات وزارت نفت در بخش گازی و میادین مشترک بیان کرد و اضافه کرد: ­اکنون ۶ فاز پارس جنوبی را در دست اجرا داریم که به طور متوسط بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارند.



وزیر نفت با اشاره به اینکه تا پایان سال آینده نیز ۵ فاز جدید به بهره برداری می رسد ، ادامه داد: در این صورت روزانه ۱۴۰ میلیون متر مکعب به برداشت ​از میادین گازی پارس جنوبی افزوده می شود .



زنگنه با بیان اینکه در غرب کارون چند میدان بزرگ نفتی داریم، گفت: زمانی که ما کار خود را آغاز کردیم برداشت ما از این میادین روزانه حدود ۷۰ هزار بشکه بود اما اکنون به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید که امیدواریم تا نیمه سال ۹۷ به ۳۶۰ هزار بشکه در روز برسد.



وزیر نفت افزود: امسال برای نخستین بار از میدان های « آذر » ، « یاران شمالی و جنوبی » و لایه نفتی میدان پارس جنوبی برداشت کردیم و اکنون حدود ۶۳ هزار بشکه نفت از این میادین برداشت می کنیم و برای سال آینده هم این کار را ادامه خواهیم داد.



وی اضافه کرد: تعداد زیادی قرارداد نفتی در دست مذاکره داریم اما با کارشکنی هایی از سوی آمریکا و برخی همسایگان روبرو هستیم که امیدواریم مکر آنان به خودشان برگردد و بتوانیم برنامه های توسعه میادین مشترک را اجرا کنیم.



زنگنه افزود: با همه اراده و دانش و تجربه و بسیج ظرفیت ها و با کمک همه ارکان نظام کار را جلو خواهیم ببریم .



وی گفت: برای سال آینده خط لوله گاز صادراتمان به عراق خط جنوبی به بصره فعال می شود و خط میانی ما فعال شده است و برای نخستین بار صادرات گاز به عراق را آغاز کردیم.



زنگنه با اشاره به اینکه خط ششم گاز ما در سال آینده تکمیل می شود ، افزود: در زمینه پتروشیمی چندین واحد با ارزش تولید حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به بهره برداری خواهد رسید.



وی ادامه داد: امسال فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید بنزین را آغاز کرد و تا پایان سال، فاز دوم آن به مدار می آید و فاز سوم آن نیز امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۷ وارد مدار شود و بتوانیم به طور کامل در تولیدبنزین به خودکفایی برسیم.