رفتار دوگانه سازمان ملی استاندارد در قبال کیفیت بنزین پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، با تعطیلی مدارس پایتخت به دلیل آلودگی هوا و تکرر آن در زمستان سال جاری بحث داغ کیفیت بنزین بار دیگر در مرکزتوجه اذهان عمومی قرارگرفت.

اگرچه رئیس سازمان ملی استاندارد پیش تر گفته بود که بنزین پایتخت از کیفیت مطلوب برخوردار است اما وی سه روز قبل در یک نشست خبری، کیفیت بنزین پایتخت را زیرسوال برد و گفت: نتایج جدیدترین آزمون کیفی بنزین در ۲ نمونه برداری که از بنزین تهران صورت گرفته نشان می دهد که مشکلاتی در میزان گوگرد وجود داشته به طوری که این رقم در تهران ۶۰ بوده در حالی که طبق استاندارد باید ۵۰ باشد.اگرچه رقم گوگرد نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

وی همچنین درباره میزان اکتان موجود در بنزین عرضه شده در تهران که یکی از مولفه های کیفی سوخت به شمار می رود توضیح داد: نتایج ۵۰ مورد نمونه برداری نشان می دهد که عدد اکتان بنزین حدود ۹۰ است که زیر حد استاندارد است؛ اگرچه فاکتورهای نگران کننده مانند بنزن و آروماتیک ها مورد مردودی نداشتیم و میزان گوگرد نیز در حد استاندارد بوده است.

کیفیت بنزین تهران مطلوب است

البته بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در پاسخ به موضوعات مطرح شده از رییس سوی سازمان ملی استاندارد درباره میزان اکتان بنزین تهران گفت: اطلاع دقیقی در حال حاضر از این میزان ندارم اما درباره میزان گوگرد موجود در بنزین، نمونه برداری انجام شده در کلان شهر تهران ۶۰ PPM عنوان شده بود در حالی که میزان استاندارد آن ۵۰ PPM است.

وی درباره سخنان دیروز رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه گوگرد بنزین در تهران بالاتر از حد استاندارد بوده است، اظهار کرد: ممکن است در یک یا دو جایگاه چنین گفته ای تایید شود اما به طور کلی بنزین عرضه شده در کلان شهرها از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

اختلاف نظر در تعریف مشترک از کلانشهر

علیرضا صادق آبادی، معاون جوان وزیر نفت در امور پالایشی نیز درباره کیفیت بنزین تولیدی کشور و ارتباط آن با آلودگی کلانشهر تهران و البرز گفت: تعریف کلانشهر از دید نهادهای مختلف یکسان نیست؛ با فرض این که بنزین عرضه شده از سوی جایگاهی در بومهن یا رودهن که حومه تهران به شمار می‌آید از استاندارد یورو ۴ انحراف داشته باشد، آیا این موضوع به تعاریف مختلف از کلانشهرها برنمی‌گردد؟!

وی با تاکید بر این‌که به هرحال همه بنزین یورو ۴ تولیدی در کشور، همگی در کشور توزیع می‌شود و در جای دیگری مصرف نمی‌شود، تصریح کرد: سعی ما انجام تکلیف و اولویتی است که بر عهده وزارت نفت گذاشته شده و این تکلیف توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ در ۸ کلانشهر است.

معاون وزیر نفت در امور پالایش افزود: به تازگی قرار شده است که برای هر تلمبه در جایگاه‌های عرضه سوخت یک «تگ» ایجاد و بر اساس این تگ‌ها تعریف ما از کلانشهر نیز مشخص شود.

یک بام و دو هوا

نکته جالب در این میان این اظهار نظرها، رویکرد متفاوت رئیس سازمان ملی استاندارد است. به نحوی که یک مرتبه میزان گوگرد۶۰ PPM ای در بنزین تهران را نسبت به میانگین مناسب می داند و در زمانی دیگر این رقم را بالا! حتی اگر این گفته رییس سازمان ملی استاندارد درباره بالا بودن میزان گوگرد را معیار تلقی کنیم، به نظر می رسد بیشتر مسوولیت درباره این موضوع متوجه نهاد نظارتی و کنترل کیفیت بنزین عرضه شده است. یعنی همان «سازمان ملی استاندارد».

این سازمان طی سالهای اخیر، بارها بی کیفیت بودن بنزین تهران را رد و تاکید کرده بود که نمونه های دریافت شده از وزارت نفت که مورد آزمایش قرار گرفته نشان می دهد بنزین توزیعی، از کیفیت لازم برخوردار است و مشکلی ندارد.

پالایشگاهی که از تولید جا ماند

نکته قابل توجه در این میان، عدم تولید بنزین سوپر و یورو۴ در پالایشگاه تهران طی هشت ماهه سال جاری است. این در حالی است که در مقابل از فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو۴ تحویل انبارها داده شده است. البته بر اساس گفته مسوولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علت اختلاف موجود در اعلام دو مولفه اکتان و گوگرد موجود در بنزین کلانشهر تهران در دست بررسی کارشناسان بوده و نتایج آن به زودی اعلام می شود.